Назван самый элегантный маникюр этой весны

Если вы не готовы к ярким экспериментам, но хочется обновить маникюр и сделать его более интересным, мы нашли идеальный вариант.

Как передает Day.Az, он выглядит настолько ухоженно и аккуратно, что даже без макияжа и укладки ваш образ будет смотреться элегантно и по-весеннему.

Весна - время, когда хочется легкости, свежести и обновления во всем, включая маникюр. После зимних глубоких оттенков и плотных текстур душа требует чего-то более воздушного и романтичного. И если вы еще в поисках идеального весеннего дизайна для ногтей, то вот он - розовый на розовом. Да, этой весной мы носим маникюр total pink, но не в его привычном однотонном виде, а в самом изящном исполнении: нежно-розовый френч на полупрозрачной розовой подложке. Это идеальный баланс между классикой и трендом, утонченностью и игрой с деталями.

Французский маникюр остается бессмертной классикой, но время диктует свои правила. В 2025 году он избавляется от контрастов и становится максимально деликатным. Вместо белых кончиков - мягкий пастельный розовый, вместо привычной нюдовой базы - легкое розовое покрытие, создающее эффект ухоженных натуральных ногтей. Такой маникюр выглядит одновременно естественно и роскошно - словно ногти сами по себе идеальны, просто слегка подчеркнуты оттенком.

Этот вариант покорил сердца не только поклонниц элегантности, но и топовых мастеров маникюра. Его уже можно увидеть на руках модных инфлюенсеров, селебрити и главных героинь стритстайл-хроник. В нем есть все, что сейчас ценится в бьюти-трендах: легкость, минимализм, но при этом заметная нотка утонченности.

Главный секрет такого нейл-арта - правильный подбор оттенков. Основа должна быть полупрозрачной, чтобы создать эффект "своих, но лучше". Это может быть едва уловимый розовый или оттенок, напоминающий клубничный маршмеллоу, который придаст ногтям свежесть. Кончик прорисовывается мягким розовым цветом - теплым или холодным, в зависимости от вашего подтона кожи. Главное - никаких резких контрастов, только плавные переходы.