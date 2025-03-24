24 марта 2025

24 марта 2025 16:05

Женщин предупредили об одной фатальной для кожи ошибке перед сном

Отказ от умывания перед сном - это фатальная ошибка, которая может привести к серьезным проблемам с кожей, предупредил сертифицированный дерматолог Роджер Капур. Об опасности этой распространяющейся привычки, которая в последнее время стала популярной в соцсетях, он рассказал Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач пояснил, что очищение необходимо для удаления с поверхности кожи грязи и микробов, накапливавшихся на ней в течение дня. Также, по его словам, важно перед сном смывать любую косметику, которую женщина наносила в течение дня. "Без умывания на ночь вы рискуете забить поры, заработать прыщи, которых можно было бы избежать", - объяснил Капур.

Дерматолог добавил, что в течение дня кожа подвергается негативному воздействию свободных радикалов. Если эти нестабильные частицы остаются на коже всю ночь, они нарушают ее защитный барьер, разрушают и могут вызвать преждевременное старение.

Наконец, если женщина систематически не смывает остатки макияжа перед сном, ее кожа становится раздраженной воспаленной и сухой. Также отказ от вечернего очищения может спровоцировать обострение таких заболеваний, как экзема и псориаз, добавил Капур.


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