Парикмахер перечислил главные правила осеннего ухода за волосами

Главные правила осеннего ухода за волосами перечислил в беседе с "Мослентой" парикмахер, колорист, мастер международного класса, создатель и совладелец бренда профессиональной косметики для волос Injir Hair, автор более 15 книг-учебников по парикмахерскому искусству Александр Кувватов, передает Day.Az.

"Изменение погоды за окном и образа жизни нередко приводят к ослаблению и ухудшению качества и внешнего вида волос. Некоторые факторы оказывают на них негативное влияние, например, дефицит витаминов и полезных минералов, который часто обусловлен сезонной сменой рациона (важно контролировать поступление в организм витаминов А, Е, С и группы В, а также железа, цинка и магния); начало отопительного сезона, смена микроклимата в квартирах и офисах и ошибки в уходе, ежедневное воздействие нагревательных приборов, агрессивные моющие средства и стайлинговые продукты. А прохладный и сухой воздух, постоянные перепады температур вызывают обезвоживание кожи головы", - сказал специалист.

Чтоб успешно справиться с ключевыми проблемами, важно выяснить причины, приводящие к сухости волос, отметил Кувватов. Он призвал не экономить осенью на средствах для волос, поскольку они и так испытывают сильный стресс, а баловать себя качественными шампунями, масками и бальзамами с растительными компонентами. Кроме того, следует отказаться от регулярного использования тепловых приборов. Допускается изредка использовать фен или плойку, но исключительно после нанесения защитного спрея, уточнил парикмахер и посоветовал регулярно стричь секущиеся кончики.

Одним из главных правил осеннего ухода собеседник "Мосленты" также назвал регулярные массажные процедуры, так как они улучшают кровоток и питание волосяных луковиц. Чтобы локоны не страдали от дефицитов, надо есть больше жирной рыбы, растительной пищи, орехов. Важно не забывать поддерживать оптимальную влажность в доме, использовать специальные приборы для создания благоприятного микроклимата.