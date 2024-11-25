25 ноября 2024

25 ноября 2024 09:43

Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для проработки больших грудных мышц

Фитнес-тренер Эдуард Каневский назвал лучшие упражнения для проработки больших грудных мышц.

Как передает Day.Az, его слова приводит "Москва 24".

Каневский посоветовал выполнять четыре упражнения с собственным весом. Начать он предложил с отжиманий с высоким отрицательным углом наклона. Ноги должны располагаться на возвышении, а корпус должен быть поднят под углом примерно 45 градусов.

Следующее упражнение - отжимания с отрицательным углом наклона. В них упор находится дальше от возвышения, а угол корпуса уменьшен до 30 градусов. Также Каневский рекомендовал выполнять классические отжимания и отжимания с узкой постановкой рук.

Все виды отжиманий делаются со специальных упоров. Упражнения выполняются в три подхода по 8-15 повторений.


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