10 ноября 2024

10 ноября 2024 18:17

Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

Профессор Университета штата Аризона Гленн Гейссер назвал лучшие упражнения для проработки всего тела. Как передает Day.Az, его слова приводит Men Today.

Сначала эксперт рекомендовал прыгать на скакалке, делать выпады и приседать с махами. Следующими упражнениями станут алмазные отжимания. Для их выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, согнуть локти и опуститься грудью к полу, вернуться в исходное положение, а затем прыжком приставить ноги к ладоням.

Далее Гейссер посоветовал подтягивание коленей к груди и обратную планку. Последними станут алмазные отжимания с узкой постановкой рук.


Просмотров: 176

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 6 374
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 10 759
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 12 297
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева