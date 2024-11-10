Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

Профессор Университета штата Аризона Гленн Гейссер назвал лучшие упражнения для проработки всего тела. Как передает Day.Az, его слова приводит Men Today.

Сначала эксперт рекомендовал прыгать на скакалке, делать выпады и приседать с махами. Следующими упражнениями станут алмазные отжимания. Для их выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, согнуть локти и опуститься грудью к полу, вернуться в исходное положение, а затем прыжком приставить ноги к ладоням.

Далее Гейссер посоветовал подтягивание коленей к груди и обратную планку. Последними станут алмазные отжимания с узкой постановкой рук.