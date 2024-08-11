15 августа 2024

11 августа 2024 17:09

Главные ошибки в уходе за волосами после мытья

Ношение такого тюрбана на протяжении более 10 минут приводит к повреждению структуры волос.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщила Елена Кудашкина, передает Day.Az.

"Когда вы выходите из душа и вытираете тело, то полотенце становится сырым. Если намотать такое полотенце на голову, то волосы вы не высушите, а в мокром полотенце волосы будут преть, что не очень полезно. Многие накручивают эти сырые тюрбаны, ходят с ними по полчаса, это портит структуру волоса. В тюрбане можно ходить не больше 5-10 минут, лучше, если это будет быстросохнущее полотенце. Когда мы берём волосы уже под фен, то они должны идти туда на 80% высушенные, если они истончённые. Кстати, полотенцем не надо волосы тереть, а нужно промокать, чтобы впиталась влага. Если волос плотный и жёсткий, то на 50% высушенные должны быть".  


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