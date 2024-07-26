Стойкий объем и блеск волос, как у див Голливуда: 5 золотых лайфхаков от трихолога

Роскошные волосы, как у мировых знаменитостей, доступны каждой, особенно если правильно за ними ухаживать. Сегодня вместе с экспертом раскрываем главные секреты шикарных локонов.

Красивые, густые и здоровые волосы давно стали предметом женской зависти. А все потому, что стресс, недосып, скудное питание, экология и, конечно же, неправильный уход влияют на их структуру и внешний вид. Как ухаживать за своими локонами, чтобы вернуть им блеск и объем, VOICE узнал у настоящего эксперта в теме!

Очищай кожу голову

Помимо шампуня, бальзамов и масок для волос в твоем уходе должно появиться еще одно важное средство - пилинг для кожи головы. Как бы странно это ни звучало, но без выполнения этого пункта эффект от остальных средств сводится к нулю.

Очищай кожу головы от загрязнений раз в 7-10 дней. Пилинг будет работать на нормализацию избыточных сальных желез, а также подавлять размножение бактерий. Эффект будет заметен с первого применения: волосы станут ухоженными, гладкими и объемными, словно ты побывала в салоне красоты.

Удели особое внимание выбору шампуня

Многие девушки допускают частую ошибку, выбирая средство по состоянию длины, а не по типу кожи головы. Особенно это относится к обладательницам длинных волос: в их случае длина всегда отличается сухостью, тогда как кожа головы склонна к жирности.

При неправильном выборе шампуня волосы начинают терять плотность, ломаться и сечься, а прикорневой объем и вовсе пропадает.