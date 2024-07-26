26 июля 2024

26 июля 2024 14:06

Стойкий объем и блеск волос, как у див Голливуда: 5 золотых лайфхаков от трихолога

Роскошные волосы, как у мировых знаменитостей, доступны каждой, особенно если правильно за ними ухаживать. Сегодня вместе с экспертом раскрываем главные секреты шикарных локонов.

Красивые, густые и здоровые волосы давно стали предметом женской зависти. А все потому, что стресс, недосып, скудное питание, экология и, конечно же, неправильный уход влияют на их структуру и внешний вид. Как ухаживать за своими локонами, чтобы вернуть им блеск и объем, VOICE узнал у настоящего эксперта в теме!

Очищай кожу голову

Помимо шампуня, бальзамов и масок для волос в твоем уходе должно появиться еще одно важное средство - пилинг для кожи головы. Как бы странно это ни звучало, но без выполнения этого пункта эффект от остальных средств сводится к нулю.

Очищай кожу головы от загрязнений раз в 7-10 дней. Пилинг будет работать на нормализацию избыточных сальных желез, а также подавлять размножение бактерий. Эффект будет заметен с первого применения: волосы станут ухоженными, гладкими и объемными, словно ты побывала в салоне красоты.

Удели особое внимание выбору шампуня

Многие девушки допускают частую ошибку, выбирая средство по состоянию длины, а не по типу кожи головы. Особенно это относится к обладательницам длинных волос: в их случае длина всегда отличается сухостью, тогда как кожа головы склонна к жирности.

При неправильном выборе шампуня волосы начинают терять плотность, ломаться и сечься, а прикорневой объем и вовсе пропадает.

Поэтому подбирай шампунь под потребности кожи головы: средство для сухих волос направлено на увлажнение, а для жирных - на нормализацию выработки кожного сала.

Минимизируй механическое воздействие

Перестань носить тугие резинки и заколки, а так же откажись от горячей сушки и укладки с высокой температурой. Все это повреждает структуру волоса и делает его более ломким.

К списку вещей, которые могут травмировать локоны, также относится использование скрабов с абразивными частицами, от которых больше вреда, чем пользы.

Совет: при выборе аксессуаров для волос обращайте внимание на ткань и форму. Выбирайте махровые или шелковые резинки. Да, они могут стоить несколько дороже, но с их помощью ты сохранишь качество волос и их внешний вид без заломов.

Не спи с мокрыми волосами

Сон с мокрой головой попадает под строгий запрет из-за того, что во влажном состоянии волосы легче травмировать. Добавим к этому постоянное трение с подушкой, которое также негативно влияет на здоровье волос: из-за этого они путаются и становятся непослушными.

В таком критическом состоянии локоны начинают интенсивно выпадать. Тема выпадения, к слову, не теряет свой актуальности, потому что к 30-40 годам часть населения сталкивается с такой проблемой как алопеция. В этом случае важно вовремя начать лечение проверенными средствами.

Не используй многофункциональные средства

Оставь на полке магазина средства с пометкой "17 в 1" - это простая маркетинговая ловушка. Вместо них используй бальзамы и маски, которые склеивают чешуйки волос после мытья головы, облегчают расчесывание, увлажняют и питают волосы по всей длине.

Найди "тот самый" бессульфатный шампунь, который будет бережно заботиться о ваших волосах без воздействия вредных ингредиентов в составе.

Как отличить бессульфатный шампунь от "маркетинговой уловки"? Несмотря на то, что многие производители заявляют о безопасности средств, они идут на хитрости, используя сокращения в составе.

Обычно компоненты сульфатов используются с приставкой "sulfale" (SLS, SLES), но иногда могут использоваться следующие названия:

  • Sodium myreth;
  • Sodium Laureth;
  • Sodium Lauryl;
  • Ammonium Lauryl;
  • Magnesium Lauryl.

Если ты не нашли эти названия в составе, то перед тобой действительно бессульфатный шампунь. Такие средства содержат в себе альтернативные ПАВы (Coco или Lauryl Glucoside, а также cocamidopropyl betaine, potassium cocoyl glycinat и другие компоненты), которые не вредят волосам и их структуре. Эти же компоненты, к слову, нередко используются в детских шампунях, что доказывает их безопасность.

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