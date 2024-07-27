Йога для лица: «позы» против морщин

Как ни мажь лицо кремом, гравитацию никто не отменял. Для борьбы с мимическими морщинами нужно не только увлажнять и защищать кожу, но и работать с мышцами лица. И отличный выбор - йога!

По сути йога для лица - это активная мимика, гримасничанье в сочетании с фиксацией определенных выражений лица. Да, мы будем корчить рожи!

И это поможет нам избежать опадания носогубной складки, формирования так называемого носогубного треугольника, появления второго подбородка и укрепит мышцы овала лица.

Заниматься лучше всего перед сном: после "тренировки" мышцам нужно расслабиться и отдохнуть.

Начинай тренировки с пяти минут в день, постепенно увеличивая время занятий до получаса.

Начали?

Подтяни овал лица

Выдвинь нижнюю челюсть вперед настолько, насколько сможешь. Задержись в этом положении на 30 секунд. Затем, наоборот, постарайся задвинуть ее как можно глубже под верхнюю - и снова замри на полминуты. Сдвинь челюсть влево до предела, сделай 30-секундную паузу. И вправо - точно так же. Повторяй весь цикл 3 раза. Ты улучшишь контур овала лица, подтянешь мышцы, поддерживающие подбородок и проработаешь мышцы шеи.

Убери носогубные складки

Надуй щеки сильно-сильно. Представь, что во рту у тебя шарик, и перекатывай его медленно, контролируя каждый этап: вправо, чтобы правая щека надулась сильнее левой, вниз, чтобы чуть оттопырилась нижняя губа, влево и вверх. Пройдя полный круг, повтори в обратном направлении: влево, вниз, вправо, вверх. Это отличная гимнастика для мышц щек! Повтори 6 раз.

Укрепи скулы

Напряги мышцы изо всех сил, придав лицу выражение крайнего скептицизма: губы поджаты, уголки опущены, зубы стиснуты, глаза сощурены. Останься так на 5-10 секунд. А теперь наоборот: улыбнись улыбкой Джокера, оскаль зубы, растяни губы как можно шире, глаза вытаращи. И так 6 циклов: улучшишь кровообращение, укрепишь волокна коллагена и эластина и повысишь тургор кожи.

Проработай щеки

Сделай губы "уточкой", но утрированно, тяни их вперед, словно имитируешь поцелуй. Задержись на полминуты, расслабься и повтори еще 5 раз.

Избавься от мешков под глазами

Подмигивай поочередно левым и правым глазом по 10 раз: кровообращение в веках улучшится, и отеки уйдут!

Разгладь лоб