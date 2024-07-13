13 июля 2024

13 июля 2024 11:15

Натали Портман раскрыла отношение к современным стандартам красоты

Американская актриса Натали Портман раскрыла свое отношение к современным стандартам красоты. Ее комментарий публикует Grazia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с журналистами знаменитость заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать. По ее словам, красная дорожка стала неким подиумом. "Когда мне было двадцать лет, не было никаких стилистов. Ты носила то, что тебе нравилось, и не было такого давления", - отметила она.

Кроме того, 43-летняя звезда "Черного лебедя" уточнила, что наличие стилиста разрушает индивидуальность. "Когда кто-то выбирает вещи за тебя, самовыражения становится меньше", - высказалась собеседница издания.


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