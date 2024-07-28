Фитнес-эксперт назвала упражнения для исправления осанки дома

Фитнес-тренер Анастасия Юрпалова назвала упражнения для домашней тренировки, которые помогут исправить осанку. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Юрпалова посоветовала делать позу ребенка: встаньте на колени, опустите таз, животом лягте на бедра, руки вытяните вперед и почувствуйте растяжение позвоночника. Задержитесь в таком положении на 30 секунд.

Затем тренер рекомендовала делать "кошку" шесть-восемь раз. Для этого встаньте на четвереньки, уперевшись на прямые руки и расположив ладони под плечами. На вдохе максимально округлите спину, на выдохе - прогните. "Следите, чтобы прогибалась и выгибалась только поясница, минимизируйте движения других мышц", - отметила Юрпалова.

Следующее упражнение - долгие выпады с поднятыми руками и вытяжением поясницы. Заключительное упражнение в комплексе - "супермен". Для этого лягте на живот, прижав живот, грудь и таз к полу, а затем одновременно поднимайте ноги и руки. "Представляйте, что вы - Супермен, который вытягивается в струнку в полете", - объяснила эксперт.