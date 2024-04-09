Парикмахер назвал главную причину выпадения волос весной

Парикмахер-стилист, владелец студии красоты M ZOLOTAREV и партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Михаил Золотарев назвал россиянам главные причины облысения весной. Соответствующие комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

Эксперт объяснил, что циклы роста и выпадения волос постоянно чередуются. Три месяца волосы растут, затем три месяца выпадают - и так на протяжении всей жизни. При этом он пояснил, что фаза их активной потери приходится на осень и весну. Так, в теплый сезон нормой можно считать выпадение до 100 волос в день, но в случае превышения упомянутого количества необходимо обратиться к врачу-трихологу.

Чтобы избежать данной проблемы, Золотарев посоветовал в последний месяц лета и зимы пропить курс витаминов, а также подключить к домашнему уходу салонные процедуры. "В качестве дополнительного домашнего ухода можно использовать ампулы и сыворотки для укрепления волосяных фолликул, которые помогут уменьшить эффект от сезонного выпадения", - уточнил собеседник издания.