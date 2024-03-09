Канцерогену в средствах от прыщей нашли оправдание

Канцероген бензол сам по себе не содержится в косметических средствах от прыщей, в их состав входит бензоилпероксид. При его распаде может образоваться бензол, но, чтобы этого избежать, следует соблюдать условия хранения, пояснили опрошенные РБК эксперты, передает Day.Az.



Ранее независимая нью-йоркская лаборатория Valisure направила в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США жалобу на то, что в популярных средствах борьбы с акне, содержащих бензоилпероксид, - Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique, Walgreens и других - обнаружен повышенный уровень бензола. Его концентрация росла во время тестирования при высоких температурах.



Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, заведующая курсом дерматовенерологии и косметологии Пензенского института усовершенствования врачей Юлия Галлямова сказала РБК, что опасаться средств с бензоилпероксидом не стоит.



"Здесь мы говорим о том, что в лекарственных средствах находится бензоилпероксид, при распаде которого при высокой температуре образуется канцерогенное вещество - бензол. Поэтому всегда в любом лекарственном средстве, а все-таки оно синтезировано химическим путем, нужно соблюдать режим, который прописан в инструкции к препарату. И при нарушении режима хранения, конечно, могут быть неожиданные реакции", - отметила она.



Галлямова сказала, что в случае с бензоилпероксидом независимая лаборатория получила бензол при распаде перекиси в условиях, когда температура составляла 37, 50 и 70 градусов Цельсия. По ее словам, добиться повышения температуры в квартире до таких уровней вряд ли возможно, это были именно экспериментальные действия.



Она подчеркнула, что не согласна с мнением исследователей о необходимости отозвать данные продукты. "Мы с вами не проверяли другие лекарства в условиях хранения, и, соответственно, если подходить объективно - давайте каждое лекарство проверим и там, скорее всего, мы тоже найдем продукты какие-то распада", - добавила эксперт.

"Онкодерматолог, косметолог Клиники кожных и венерических болезней им. Рахманова Первого МГМУ имени Сеченова Екатерина Вертиева также отметила, что у бензоилпероксида высокий уровень безопасности, это доказано многолетними клиническими исследованиями. В лекарственных, а не косметических препаратах концентрация этого вещества выше и может составлять 2,5, 5 и 10%.

"В инструкции к гелю бензоилпероксида 2,5, 5 и 10% написано, что температура хранения не должна превышать 25 градусов; а в летние месяцы прием препарата не рекомендован в связи с фоточувствительностью и риском появления солнечного ожога", - отметила Вертиева.



По словам дерматовенеролога, кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, бензоилпероксид в организме метаболизируется до бензоидной кислоты, а дальше превращается в соль, это считается безопасным.



"Возможно ли восстановление до бензола - вопрос действительно остается открытым. Возможно, под действием в определенных условиях катализа, температурных реакций, действия солнца, фотохимических реакций - никто не утверждает, что невозможно возвращение в бензол. Потому что бензоилпероксид синтезируется из бензола", - сказала Скорогудаева.



Она добавила, что потенциальная опасность бензола при постоянном использовании - проникновение его в организм через кожу и дыхательные пути, что может спровоцировать негативные процессы.



Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова отметила, что одним из признаков воздействия бензола на кожу может быть дерматит или раздражение, "как отдаленное последствие может быть какой-то даже онкологический процесс".

