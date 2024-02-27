27 февраля 2024

27 февраля 2024 11:14

Раскрыт действенный способ отрастить волосы

Блогерша Белаллюр с никнеймом belallure раскрыла действенный способ отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала свои темные волосы до талии. По ее словам, такую длину она смогла отрастить в домашних условиях с помощью самодельного средства.

Так, юзерша посоветовала вскипятить воду и промыть ею ветки розмарина. Затем она призвала налить в емкость полстакана масла авокадо, добавив в него розмарин с небольшим количеством воды. При этом девушка уточнила, что уходовое средство необходимо готовить на водяной бане.

Кроме того, она порекомендовала также добавить гвоздику, позволяющую стимулировать приток крови к коже головы. Как утверждает блогерша, полученный продукт необходимо проварить 20-30 минут и процедить.

"Перелейте в герметичную банку. Вот мой очень востребованный рецепт масла для волос. Я применяю его два-три раза в неделю и храню средство в темном месте при комнатной температуре не дольше 30 дней. Такая смесь подойдет для любого типа и цвета волос", - заключила она.


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