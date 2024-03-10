Дерматолог объяснила, почему нельзя умываться мылом

Первый этап ежедневного базового ухода за кожей лица любого типа - очищение. Утром и вечером очищаем кожу от частиц себума, пота, косметики и внешних загрязнений. Об этом "Газете.Ru" рассказала Наталия Гулакова, дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник "Семейная", передает Day.Az.

По ее словам, средства для очищения кожи различаются по консистенции, по способу применения. Для изготовления мыла используют щелочь и жирные кислоты, оно имеет щелочную реакцию, а наша кожа - слабокислая. После использования мыла для умывания многим нравится ощущение чистоты, свежести, ощущение скрипа кожи.

"Но обычное мыло трудно назвать подходящим средством. Регулярное использование щелочного мыла может приводить к нарушению гидролипидного баланса на поверхности эпидермиса, к появлению сухости или чрезмерной активности сальных желез (сухая кожа становится еще суше, а жирная страдает от быстрого появления сального блеска), и к замедлению процесса обновления клеток. Регулярное использование мыла нарушает барьерную функцию кожи, может спровоцировать покраснение, сухость, повышенную чувствительность к неблагоприятным факторам (солнечным лучам, ветру, температурным перепадам)", - заявила дерматолог.

Врач подчеркнула, что трудно переоценить важность для здоровья кожи ее полноценной барьерной функции. Физический, химический и иммунный барьер защищает кожу от пенетрации вредных веществ и избыточной трансэпидермальной потери воды. Защитная функция кожи поддерживается эпидермальным барьером, состоящим из следующих компонентов: внеклеточного матрикса из воды, липидов, белков, окружающих кератиноциты и корнеоциты; клеток рогового слоя (корнеоцитов), которые закончили процесс дифференцировки.

"При появлении новых корнеоцитов старые клетки слущиваются с поверхности кожи. Нормальная барьерная функция кожи возможна при сохранении 40-дневного цикла обновления эпидермиса (цикла кератинизации) с образованием в базальном слое новых клеток и последующим их превращением в корнеоциты. Корнеоциты организованы в слои, окруженные матриксом из воды, липидов и белков. Для поддержания барьерной функции кожи необходим баланс всех этих компонентов.

Очищение кожи заключается в улучшении состояния ее поверхности, что позволит перейти к следующему этапу, включающему очищение, скрабирование (механическое отшелушивание), тонизацию, если кожа сухая или ее pH нарушен, и контроль себопродукции", - отметила эксперт.

Средства для очищения подбираются в зависимости от типа кожи.

"Например, жирный тип кожи отличается повышенным выделением себума (кожного сала), из-за чего уже через короткое время после умывания неподходящим средством на лице появляется нежелательный блеск, кожа теряет свежесть. Сведение к минимуму себопродукции с помощью вяжущего средства (часто содержащего салициловую кислоту, противовоспалительные компоненты) необходимо для лечения патологических изменений сально-волосяных фолликулов при акне, розацеа, себорейном дерматите, гиперплазии сальных желез. Правильно подобранное очищение помогает матировать кожу, удалив излишки себума", - добавила она.

Для очищения сухой кожи необходимо выбирать средства с мягкими формулами, чтобы обеспечить бережное воздействие на кожу, это пенки, мицеллярная вода, гели, содержащие успокаивающие, смягчающие и увлажняющие компоненты для уменьшения чувства стянутости, дискомфорта после умывания.

"Помимо очищения кожи особое внимание следует уделить отшелушиванию ороговевшего слоя клеток, дополнительное глубокое очищение при помощи пилингов и скрабов, направленное на интенсивную эксфолиацию и последующее ускоренное обновление кожи, которое необходимо проводить 1-2 раза в неделю. Тонизирование завершает этап очищения, восстанавливает pH кожи и подготавливает ее к нанесению базовых средств для ухода", - резюмировала специалист.

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