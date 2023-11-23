Масло для волос не работает? Возможно, ты неправильно его смываешь!

Ты не раз слышала, как полезны масла для волос, но не пользуешься ими после нескольких неудачных опытов? Тогда тебе точно пригодятся эти советы!

Действительно, многие из нас отказываются от масляных масок из-за того, что локоны после них становятся жирными и плоскими. Так быть не должно - скорее всего, ты просто не удалила средство полностью. Вот как надо действовать: особенно актуальны эти правила в случае с комедогенными маслами - например, кокосовым, которое так часто рекомендуют для волос.

Не наноси масло надолго

Слышала рекомендацию лечь спать с маслом на волосах? Плохая идея - не стоит держать его на голове дольше 40-60 минут, а в случае с жирными волосами достаточно 20-30. Нет никакой необходимости изобретать способ не запачкать наволочку, простыню, мужа и кошку - за час кожа и волосы успеют впитать столько средства, сколько им надо, а остальное останется на поверхности, притягивая к себе грязь и пыль.

Используй шампунь глубокой очистки

Масло и само по себе сложно смывать, а когда оно смешивается с себумом, то становится непобедимым противником для твоего обычного мягкого шампуня. Поэтому тебе надо приобрести средство глубокой очистки специально для тех дней, когда ты делаешь масляную маску для волос.

Наноси шампунь дважды

Впрочем, ты и сама поймешь, что одного раза недостаточно - "первый" шампунь просто не будет пениться. Несмотря на это, не смывай его сразу - подержи на голове одну-две минуты. Второй порции шампуня, чтобы подействовать, нужно четыре-пять минут: всё это время аккуратно массируй кожу головы кончиками пальцев (но ни в коем случае не ногтями!).

Намыливай волосы по всей длине

Ты наверняка уже тысячу раз слышала правило: мыть надо только кожу головы, локонам же хватит стекающей по ним пены. Это действительно так, но случай с маслом - исключение: намыливай пряди по всей длине, чтобы очистить стержни волос. Когда смоешь шампунь, воспользуйся своим кондиционером.

Суши волосы без фена