5 главных правил макияжа для зимы: как повысить устойчивость косметики и защитить кожу от непогоды

В зимнее время мы вносим серьезные коррективы в домашний уход, начиная использовать больше увлажняющих и питательных средств. Также мы делаем пилинги и активнее пользуемся кислотами: ведь погода это позволяет, а интенсивные "зимние" кремы в рутине минимизируют их побочные эффекты. Однако не в меньшем количестве изменений нуждается и этап нанесения декоративной косметики.
Запоминай эти важные мейкап-правила для зимнего периода. Благодаря ним можно не только снизить негативное влияние декоративной косметики на кожу, но и повысить защитные функции макияжа перед морозами и непогодой.
Используй средства для тона с защитным эффектом
В холодное время года стоит позабыть о классической пудре и матирующих тональных средствах, ведь из-за склонности уменьшать выработку себума они сушат кожу. Декоративная косметика с подобным эффектом может стать даже причиной обезвоживания и появления новых морщин - особенно, если говорить о применении на возрастной и истонченной коже.
Обладательницам жирной и комбинированной кожи может быть особенно сложно представить свой привычный макияж без матирующих средств. И всё же попробуй сделать ставку на тональные основы с увлажняющим эффектом. Если сильно переживаешь за результат, можно выбрать водостойкую формулу, среди подобных средств есть немало таких продуктов. Увлажняющие тональные флюиды позволят снизить негативное влияние внешних факторов среды на лицо, поэтому подойдут даже для долгих прогулок по морозным улицам. А чтобы не переживать из-за появления жирного блеска, дополни макияж деликатной минеральной пудрой. Она не сушит кожу и обладает успокаивающим эффектом.
Замени "сухую" косметику кремовыми текстурами для макияжа
В целом, в зимний период лучше минимизировать использование любых косметических средств с безводной текстурой. Отдавай предпочтение кремовым продуктам, чтобы обеспечить дополнительное питание кожи. Этот пункт особенно важен, когда речь идет про макияж глаз. Кожа в области век очень тонкая и чувствительная: поэтому более стойкие сухие тени для век или матирующий консилер лучше оставить для особых случаев, а в ежедневном мейке использовать комфортные формулы.
Губы всегда в центре внимания
Бесспорно, губы - самая уязвимая область в период холодов. Из-за этого многие зимой даже отказываются от ярких помад и полностью переходят на гигиенические бальзамы.
Конечно, без интенсивных уходовых средств для губ зимой не обойтись. Однако полный отказ от макияжа губ - тоже не самое полезное и логичное решение. Лучше сделать ставку на помады, блески и тинты с богатой масляной или кремовой текстурой и обилием ухаживающих компонентов в составе. Такие продукты устранят сухость и шелушения, а заодно станут изюминкой твоего образа. Ты же помнишь, что сейчас влажный глазированный эффект - самый соблазнительный макияжный тренд?
Для макияжа глаз - средства с повышенной стойкостью
Как мы упомянули выше, сухие тени для век зимой лучше оставить для особых случаев, в остальное время выбирая кремовые текстуры. А вот для остальных этапов макияжа глаз лучше использовать средства с максимально стойкими формулами, которым не страшен ни мокрый снег, ни слезоточивость, появившаяся из-за сильного ветра. Только не забывай, что водостойкие и термоустойчивые средства для макияжа нуждаются в особом подходе к демакияжу!
Уходовые средства для красивого макияжа
В морозы подготовка кожи к нанесению косметики и демакияж в конце дня - процедуры, которые ни в коем случае не стоит пропускать.
Если говорить о первом пункте, следует отметить, что именно ухаживающие праймеры, основы для макияжа и экспресс-средства для увлажнения позволяют добиться идеального тона кожи, ведь они создают защитный слой и предотвращают шелушение. А этап снятия косметики в зимнее время может дать дополнительное смягчение кожи и поможет предотвратить потерю влаги из-за сухости воздуха и перепада температур.