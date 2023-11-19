5 главных правил макияжа для зимы: как повысить устойчивость косметики и защитить кожу от непогоды

В целом, в зимний период лучше минимизировать использование любых косметических средств с безводной текстурой. Отдавай предпочтение кремовым продуктам, чтобы обеспечить дополнительное питание кожи. Этот пункт особенно важен, когда речь идет про макияж глаз. Кожа в области век очень тонкая и чувствительная: поэтому более стойкие сухие тени для век или матирующий консилер лучше оставить для особых случаев, а в ежедневном мейке использовать комфортные формулы.

Бесспорно, губы - самая уязвимая область в период холодов. Из-за этого многие зимой даже отказываются от ярких помад и полностью переходят на гигиенические бальзамы.

Конечно, без интенсивных уходовых средств для губ зимой не обойтись. Однако полный отказ от макияжа губ - тоже не самое полезное и логичное решение. Лучше сделать ставку на помады, блески и тинты с богатой масляной или кремовой текстурой и обилием ухаживающих компонентов в составе. Такие продукты устранят сухость и шелушения, а заодно станут изюминкой твоего образа. Ты же помнишь, что сейчас влажный глазированный эффект - самый соблазнительный макияжный тренд?

Для макияжа глаз - средства с повышенной стойкостью

Как мы упомянули выше, сухие тени для век зимой лучше оставить для особых случаев, в остальное время выбирая кремовые текстуры. А вот для остальных этапов макияжа глаз лучше использовать средства с максимально стойкими формулами, которым не страшен ни мокрый снег, ни слезоточивость, появившаяся из-за сильного ветра. Только не забывай, что водостойкие и термоустойчивые средства для макияжа нуждаются в особом подходе к демакияжу!

Уходовые средства для красивого макияжа