Уютный маникюр в осенней гамме: 5 красивых идей в разных оттенках

Осенью хочется добавить в образ больше красок и тепла, и маникюр - идеальный способ для выражения этого желания. Выбирай, какой вариант тебе по душе: смелые контрасты или драгоценные элементы. А может быть, ты захочешь маникюр, где есть всё и сразу: среди этих работ найдется и такой пример!

Кончики-самоцветы

Разноцветные переливы френча с блестящим финишем превращают маникюр в настоящую драгоценность - и идеально гармонируют с различными украшениями на руках.

Матовая яркость

Оранжевый - главный хит сезона, об этом мы рассказывали в материале про главные цвета этой осени. Матовая текстура подчеркивает богатство оттенка, а нежная золотая кайма делает нейл-дизайн более искушенным.

Шоколадные реки

Маникюр в шоколадной гамме заслуживает отдельное место в трендах осени. Сочетай разные тона молочного и коричневого, чтобы сделать ногти мягкими и уютными. А при желании можно добавить немножко золотых акцентов.

Целая Вселенная

Осень - идеальная пора для экспериментов с лаками-хамелеонами. В их глубине скрываются мириады сияющих частиц, которые искрятся на солнце и являют миру всё богатство полутонов, замаскированное за главным цветом.

Ногти-пуговки

Когда хочется получить всё и сразу, не нужно себя сдерживать! Главное - выбрать более спокойные варианты цветных лаков, без матовой текстуры или неоновой яркости на финише. Такое сочетание оттенков напоминает уютные разноцветные шарфы. Ну, или букет полевых цветов, собранный в последние моменты теплого сезона.

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