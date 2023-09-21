5 причесок с косами, которые легко повторить

Тренд на инфантильность захватил не только подиумы, но и наши сердца. Милые "кукольные" платья, туфли "мэри-джейн", "детские" рисунки на ногтях и многое-многое другое, что с такой легкостью уносит нас в беззаботное детство, сейчас находится на пике популярности. Помните, как в школе каждое утро мама заплетала вам косички? Сейчас самое время вернуться к этой давно забытой прическе, ведь косы - одна из самых актуальных причесок этого сезона. Вот 5 вариантов причесок с косами 2023, которые легко повторить самостоятельно.

Мини-косички

Идеальный вариант для тех, кто хочет оставить волосы распущенными, но не любит пряди у лица. Соберите волосы переднюю часть волос, разделите ровным пробором и сделайте два небольших хвоста. Эти хвосты заплетите в аккуратные косички (можно использовать немного средства для укладки, чтобы плетение получилось более гладким) и завяжите маленькими резинками.

Косички у лица

Эта прическа максимально проста в исполнении (плетение кос не займет у вас больше 2-3 минут, даже если волосы длинные), но выглядит гораздо интереснее, чем просто распущенные волосы. При всей своей простоте, у прически есть несколько вариантов исполнения. Для более небрежного образа слегка распустите плетение, а на основную длину нанесите текстурирующий спрей. Также волосы можно уложить легкими волнами или собрать в низкий пучок.

Две косы

Прическа с двумя косичками не только очень актуальна, но и проста в исполнении и комфортна в носке. Вам всего-то понадобится расческа с мелкими зубцами, чтобы сделать аккуратный пробор и две небольшие резинки (лучше, если они будут из шелка или капрона, чтобы меньше травмировать волосы). Можно использовать каплю геля, чтобы прическа была идеально гладкой, или, наоборот, подчеркнуть небрежность прядей у лица структурирующим спреем.

"Хвост-медуза"

Своей популярностью в 2023 году хвост-медуза обязан Белле Хадид. Конечно, модель не изобрела эту прическу: если посмотреть на фотоотчеты с модных вечеринок 90-х и начала 00-х, косы, собранные в хвост, мы увидим у каждой второй гостьи. Тем не менее, именно ее фотографии попали в поле зрения TikTok-блогеров этой весной, а они, как известно, одни из главных трендсеттеров нашего времени. В целом, хитростей там никаких нет: вам всего-то нужно собрать волосы в тугой хвост на комфортной вам высоте, а затем разделить его на пряди (их количество варьируется в зависимости от густоты волос и желаемого результата) и заплести их в косы.

Коса из "пузырьков"

Претендент на звание лучшей прически года - bubble braid или косичка из "пузырьков". Считается, что прическа появилась в 80-ых. Несмотря на то, что идее уже не один десяток лет, в этом году новую жизнь прическа обрела благодаря инфлюенсерам. Сделать такую прическу максимально просто, да и на состоянии волос она отразится благотворно: от "пузырьковой" косички на волосах образуется меньше заломов, чем от классического тугого плетения.

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