Разводы, омбре и игра контрастов: эти 5 вариантов необычного френча будут в тренде всю осень

Французский маникюр зарекомендовал себя как самый универсальный и стильный вариант дизайна, который одинаково хорошо смотрится как на "молодых", так и на "возрастных" руках. Базовая версия с молочной основой и белыми кончиками никогда не выходит из моды, однако тренды на непривычные вариации френча постоянно меняются.

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Этой осенью мировые нейл-мастера в первую очередь советуют поэкспериментировать с градиентом. Оттенки лака для такого маникюра выбирай любые. Здесь есть только одно правило: главный цветовой акцент должен приходиться именно на кончики. Неважно, каким будет основной оттенок, - белым, пастельно-розовым или даже черным - он должен плавно и гармонично перетекать в нейтральную основу.

Еще один стильный вариант маникюра на осень - это нежный френч с жемчужными разводами с кончиках. В качестве основы тут используется классический молочный нюд. Главная же фишка в необычном оттенке "улыбочек" на ногтях - для них потребуется лак, сочетающий в себе цвета яичной скорлупы и переливающегося шампанского.

Еще один горячий нейл-тренд осени - это двухцветный френч. Для такой версии маникюра потребуется 2 разных оттенка из одной цветовой гаммы. Например, дуэт шоколадного и кофейного или голубого и бледно-василькового.

Где делать основной акцент - решать тебе. Можешь выбрать более насыщенный оттенок для основы или наоборот украсить им кончики. Экспериментируй, как того потребует душа!

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