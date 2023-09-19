19 сентября 2023

19 сентября 2023 14:09

Не перчатками едиными: как защитить руки во время уборки с бытовой химией

Не перчатками едиными: как защитить руки во время уборки с бытовой химией

Дерматологи и нейл-эксперты не перестают твердить, что для того, чтобы сохранить мягкость и молодость кожи рук, следует все домашние дела совершать в перчатках. Да, это жарко и не всегда удобно. Зато так у тебя появляется больше шансов сохранить маникюр - а заодно предотвратить излишний контакт кожи рук с водой и химикатами.  

Конечно, от перчаток тоже могут появиться проблемы - вроде излишней потливости или аллергической реакции. Именно поэтому не стоит пренебрегать тщательным промыванием и просушиванием резиновых перчаток после использования. Еще можно попробовать заранее наносить на руки ухаживающие средства - присыпку или крем, что больше тебе подходит. 

Детская присыпка рекомендуется в случаях, если при ношении перчаток сильно потеют руки. Она поможет избежать появления влажности, сыпи и неприятных ощущений. Также присыпка смягчает кожу и способствует заживлению небольших царапин и повреждений.  

Крем под перчатки следует наносить, если у тебя очень сухая и чувствительная кожа. Пока ты будешь заниматься делами, средство будет ухаживать за руками - и заодно снижать риск появления новых несовершенств.  

Кстати, наряду с кремом можно использовать средства для более точечного ухода: например, воск для ногтей или масло для кутикулы. А еще после нанесения косметики можно надеть под обычные резиновые перчатки тонкие тканевые - для максимальной защиты кожи рук, в случае, если, к примеру, тебе предстоят ремонтные работы или долгий контакт с бытовыми химикатами. 

thevoicemag.ru


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