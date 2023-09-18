8 идей маникюра в самом модном оттенке осени

Если бы нас попросили выбрать один главный цвет наступившего осенне-зимнего сезона, мы бы без сомнений назвали красный. В тотал-луках, сложных цветовых комбинациях или в качестве небольшого акцента в образе - красный цвет заполнил подиумы. Впрочем, повсеместное увлечение этим ярким оттенком коснулось не только модных, но и бьюти-трендов. В числе самых актуальных вариантов макияжа оказались алые губы vamp lips, а и без того востребованный в салонах по всему миру красный маникюр, кажется, достиг апогея свой популярности. Правда не любое красное покрытие заслуживает звание самого модного маникюра - здесь важно не прогадать с оттенком: прямо сейчас на пике популярности цвет красного апельсина.

Этот сложный оттенок получается при смешении красного и оранжевого цветов практически в равных пропорциях, из-за чего сложно сказать, к какому из них он все-таки ближе. Он теплее привычного алого, но при этом остается таким же классическим и универсальным, так что не будет слишком выбиваться из образа. Цвет красного апельсина достаточно эффектный, чтобы носить его в однотонном покрытии. Попробуйте поэкспериментировать с финишным покрытием: тем более, что матовый маникюр снова вернулся на модную арену.

Ничуть не менее эффектно цвет красного апельсина будет смотреться в различных дизайнах. Самый простой вариант - френч. Он может быть классический, двойной или перевернутый (об этих и других трендовых вариациях французского маникюра читайте здесь). Модный оттенок можно использовать для нейл-арта самостоятельно, а можно - комбинировать с другими. Одно из самых трендовых сочетаний: цвет красного апельсина и классический апельсиновый. Они красиво дополняют друг друга, образуя очень эффектное комбо. Впрочем, контрастные цвета вроде голубого или сиреневого подойдут ничуть не хуже. Больше классных идей маникюра в самом модном оттенке осени ищите в галерее ниже.

thesymbol.ru