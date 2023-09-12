3 формы каре, которые будут в моде этой осенью

Каре уже несколько сезонов не сдает позиций на можно, сохраняя за собой звание самой модной стрижки. При этом его актуальные формы постоянно меняются. Если вы давно мечтали сменить имидж, но не решались, или уже давно носите каре, но хотите что-то изменить в его форме - ниже вы точно найдете себе вариант по вкусу.

Баббл-каре

Настоящий хит этой осени - баббл-каре или "каре-пузырь". Название стрижки весьма точно ее описывает: эот боб должен иметь округлую форму, напоминающую пузырь. Для этого стрижка должна быть выполнена в правильной технике, а затем - уложена определенным образом. Очень тонкие, буквально "невидимые" слои "приподнимают" волосы, создавая дополнительный объем и придавая им правильную форму. Длину каре вы можете выбрать сами: конечно, классический баббл-боб до подбородка будет более "круглым", но опции до середины или даже нижней трети шеи будут выглядеть не менее стильно. Для укладки такой стрижки вам понадобится фен, круглая щетка-браш и средства для прикорневого объема.

Итальянский боб

Эта стрижка появилась на модной арене еще весной, а осенью - еще больше укрепила свои позиции. Что же делает боб итальянским? Во-первых, длина. Итальянский боб должен быть не короче середины шеи и не длиннее линии плеч, в идеале - ровно посередине между этими двумя отметками. Можно добавить легкий каскад, но только в том случае, если ваши волосы достаточно густые, потому что их концы в этой стрижке должны оставаться плотными и густыми. Во-вторых, челка. Прямая или слегка рваная, доходящая до линии бровей, однако вы можете выбрать удлиненную "челку-шторку", популярную в этом сезоне микрочелку или вовсе обойтись без нее. Укладывать итальянское каре стоит с использованием текстурирующих средств для создания легкой небрежности.

Ассиметричный боб

Очередное доказательство цикличности моды: возвращение ассиметричных стрижек в списки трендов. Конечно, речь идет не о тех популярных в конце 00-х стрижках, когда волосы с одной стороны были практически вдвое длиннее, чем с другой. Для для достижения нужного эффекта достаточно разницы в пару сантиметров. Это отличный способ освежить образ и подчеркнуть рельеф лица: за счет четких линий стрижка будет оказывать легкий "контурирующий" эффект и поможет выделить скулы. Челка для такого каре противопоказана, а вот с укладками можно поэкспериментировать.

thesymbol.ru