Как выглядит самый трендовый французский маникюр осени 2023

Французский маникюр - классика на все времена. Однако даже такие, казалось бы, "вневременные" дизайны подвержены влиянию трендов. Ниже мы собрали самые трендовые способы сделать френч этой осенью. И среди них вы наверняка найдете себе вариант по душе.

Микрофренч

Идеальный компромисс для тех, кто не любит носить длинные ногти, но не представляет свою жизнь без френча. Микро-вариация популярного маникюра будет здорово смотреться на ногтях любой длины и формы. Для "кончиков" вместо скучного белого лучше использовать цветные лаки: маникюр все равно будет выглядеть минималистично. Можно использовать один цвет для всех ногтей, а можно - создать эффектное комбо сразу из нескольких оттенков.

Мраморный

Мраморный френч отличается от знакомого всем мраморного маникюра только тем, что "мрамор" украшает только кончики ногтей. Вы можете попробовать воссоздать расцветку натурального мрамора с тонкими контрастными прожилками или смешать любые цвета, что придутся вам по вкусу. Даже если такого мрамора не существует в природе, это не значит, что он не может существовать на ваших ногтях.

"Невидимый"

Отличие "невидимого" френча от любого другого - интенсивность покрытия кончика. Обычно именно на него приходится акцент - будь он белоснежный, цветной или с принтом. Здесь же все наоборот. Если ногти натуральные - просто покройте их полупрозрачным нюдовым лаком: он сгладит контраст и сделает переход более плавным, но при этом полностью не скроет. Другой вариант - все же обозначить кончик ногтя при помощи лака другого цвета, нанеся его под основное покрытие.

Комбинированный

Лучшее решение для тех, кому бывает сложно определиться с дизайном. Однотонное покрытие, френч или все-таки рисунки? С комбинированным френчем выбирать что-то одно не придется. Пускай "французское" покрытие будет лишь на нескольких ногтях, а на остальных - все, что угодно вашей душе. Главное, чтобы маникюр был объединен одной цветовой гаммой. Так он будет смотреться гармонично.

Двойной

Как несложно догадаться из названия, "двойной" френч подразумевает, что контрастная полоска на кончике ногтя будет не одна. При этом вариаций исполнения трендового дизайна существует огромное множество. Самый простой способ - добавить вторую полосу, идеально повторяющую форму первой. Не бойтесь добавлять к такому маникюру глиттер, разнообразные втирки, глазированное или бархатное покрытие.

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