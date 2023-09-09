Матовый френч: 4 роскошных нейл-идеи на эту осень

Глянец и неон постепенно уступают место нюду и матовому финишу - у нейл-арта тоже есть сезонность! И это прекрасно, ведь так у нас есть возможность постоянно меняться.

Матовые ногти выглядят элегантно и сразу же привлекают внимание... С таким маникюром создается впечатление, что ты не держала в руках ничего тяжелее телефона!

Чтобы сохранить идеальное матовое покрытие надолго, нужно следовать следующим правилам:

используй перчатки при выполнении грязных работ по дому и при мытье посуды. Избегай длительного контакта ногтей с водой и химическими веществами.

не игнорируй защитное верхнее покрытие, выбирай матовый топ, даже если базовый лак матовый сам по себе. Через несколько дней после маникюра можно повторно нанести защитное верхнее покрытие для освежения матового эффекта и продления стойкости.

регулярно увлажняй кожу вокруг ногтей маслом для кутикулы. Это поможет предотвратить обесцвечивание и высыхание матового покрытия. Сухая текстура специального масла - то, что надо!

будь аккуратной: избегай повседневных механических воздействий, старайся не зацепить и не поцарапать матовое покрытие.

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