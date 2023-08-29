Прямые, с изломом или «грустные» - о чем расскажет твоя форма бровей и как с ее помощью изменить лицо

Брови - важный и акцентный элемент нашей внешности. Их форма отражает особенности личности человека: его самостоятельность, природный темперамент, внутреннюю гармонию. О том, как эта часть лица влияет на образ в целом и о чем сообщает окружающим, мы узнали у эксперта.

Брови - отражение характера и настроения

Представляешь себе абсолютно безбровое лицо? В нем, конечно, есть нечто необычное и отстраненное от действительности. Однако выглядит оно как маска и для реального мира не слишком подходит.

В действительности же брови - это не только красота, но и выражение индивидуальности каждой женщины. В постоянно меняющихся условиях ты берешь на себя разные роли. Когда-то просто необходимо быть жесткой и сильной, в другие моменты хочется романтики и легкости. Проходит время, и в тебе вдруг просыпается женщина-вамп или стильная бизнес-леди. И каждая деталь внешности должна соответствовать внутренним ощущениям.

О чем свидетельствует форма бровей

Существует несколько ее вариантов: ниточки, домиком, прямые, широкие, короткие. Как можно интерпретировать каждый из них?

Прямые брови

Данная форма обычно ассоциируется с серьезностью, решительностью и сильным характером, сообщает о независимости и уверенности в себе. У девушек с такими бровями немало мужских качеств - стремление к власти, бескомпромиссность, твердость. Однако иногда они делают лицо недовольным, неприветливым и даже воинственным.

Длинные брови

Они говорят о терпеливости, склонности к анализу и глубокому пониманию мира. Это один из самых актуальных вариантов, воплощение современных стандартов красоты. Девушка с длинными бровями - это самодостаточная натура со здоровой самооценкой. Юное лицо они сделают взрослее, а вот женщине постарше помогут визуально сбросить несколько лет.

Узкие брови

Они указывают на склонность к самоконтролю, умение концентрироваться и внимательность к деталям. Этот образ выглядит очень женственно и говорит о том, что их хозяйка ждет заботы, нежности и обожания. Подобная форма отлично уравновешивает овальное лицо, придавая чертам гармоничность. Но только не у женщин в возрасте - им такие брови делать не стоит.

Широкие брови

Они свидетельствуют о социальной активности, открытости к новым знакомствам, энергичности и коммуникабельности. Эта форма ассоциируется с естественной женской сущностью и чувственностью, делает лицо более моложавым. Натуральные брови тоже требуют ухода и коррекции - в природе не все идеально.

Короткие брови

Данный вариант делает взгляд искренним, открытым и немного наивным, он отлично смотрится на молодых девушках. Для зрелой женщины такая форма вряд ли подойдет и будет не вполне уместна.

С изломом

Один из самых ярких образов создают именно такие брови "с характером". Естественно, при их оформлении стоит помнить о чувстве меры. Чем сильнее излом, тем мощнее темперамент и страстность натуры. Данный тип хорош и для деловых женщин - он сообщает о внутреннем потенциале и выдающихся волевых качествах.

С опущенным краем

Если хвостик брови находится ниже основания, это придает образу некоторую беспомощность и превращает девушку в трепетное создание. Среди множества сильных личностей женского пола такой типаж смотрится довольно мило и нравится большинству мужчин. Важно только выбрать правильный угол наклона, чтобы облик не казался грустным и плаксивым.

Брови и перемены во внешности

Разумеется, брови способны полностью преобразить человека: они как бы обрамляют лицо, подчеркивая одни черты и сглаживая другие. Вариант оформления имеет большое значение для образа, так как он может радикально изменить пропорции. Вот несколько примеров, как форма бровей влияет на внешний вид:

Может добавить или убрать жесткость во внешнем облике. Тонкие и острые брови придают чертам строгий и серьезный вид, в то время как широкие и закругленные делают их мягкими и женственными.

Визуально корректирует форму лица. Высоко поднятые брови удлиняют его, а более горизонтальные делают шире.

Влияет на выражение глаз. Брови со скошенными и острыми концами создают выразительный, но несколько напряженный взгляд. Тогда как закругленные кончики обеспечивают взору теплоту и открытость.

Изменяет баланс черт лица. Особенно это касается высоты бровей. Если они приподняты в начале и опущены в конце, то это создает эффект удлиненных глаз и делает пропорции более изящными.

Корректирует параметры. Чем шире лицо, тем хуже будут на нем смотреться узкие брови-ниточки. Вытянутую форму лица можно скорректировать, если передвинуть изгиб ближе к внешнему уголку брови.

Обеспечивает четкость линий. Если в облике преобладают излишняя мягкость и расплывчатость, рассмотри вариант с ярко выраженным изгибом. Резкие очертания сгладятся с помощью более плавных и округлых конфигураций.

Важно отметить, что форма бровей должна соответствовать индивидуальным особенностям и гармонировать с остальными чертами. Подбор вариантов лучше всего производить с учетом рекомендаций мастера и собственных предпочтений. Зачастую достаточно небольших изменений, чтобы лицо полностью преобразилось: можно не менять ничего кардинально, а всего лишь правильно расставить акценты.

thevoicemag.ru