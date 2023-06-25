«Невидимый» маникюр — новый любимый дизайн минималистов

Несмотря на обилие вариантов нюдового покрытия, иногда, в желании добиться максимально естественного вида, хочется отказаться и от него. Однако это не всегда хорошая идея. Лак на ногтях не только делает руки визуально более ухоженными, но и защищает ногтевую пластину от незначительных повреждений - сколов и царапин, которые в большом количестве могут начать угрожать здоровью ногтя. Так что же делать, если хочется совместить в одном маникюре покрытие и его отсутствие? Попробовать "невидимый маникюр - новый нейл-тренд, который просто обожают звездные модницы.

Итак, основной акцент в "невидимом" маникюре делается именно на обработку ногтей и кутикулы: поскольку яркий лак не будет отвлекать внимание, руки должны выглядеть безупречно. Техника маникюра может быть любая: от пилочного до аппаратного - здесь ориентируйтесь исключительно на свои предпочтения. По большому счету вам ничего не мешает носить ногти длинными, но в классической вариации "невидимого" маникюра они все же должны быть короткими с формой овал или мягкий квадрат. Так ногти будут смотреться опрятнее и натуральнее. Если при покрытии гель-лаком в несколько слоев поверхность ногтевой пластины выравнивается при помощи специального геля, здесь лучше использовать полировку при помощи мягких бафов. В идеале - добавить в маникюр процедуру ухода за руками с отшелушиванием ороговевших частичек кожи и глубоким увлажнением. Последний штрих - покрытие. Тонкое, прозрачное или идеально повторяющее цвет ногтевой пластины. Лучше всего, если вы используете матовый топ, хотя деликатный блеск тоже вполне допустим. Идеальный результат - это абсолютно незаметное покрытие. Ваши ногти - только лучше.

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