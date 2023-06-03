Тонкости маникюра для женщин старше 45 лет

Приступая к маникюру, мы делаем множество выборов, и иногда с возрастом принимать решения становится сложнее. Яркий цвет - слишком вызывающе или, наоборот, надо брать? Стилеты - это только для молодых или нет? Вот что думает обо всем этом эксперт.

Не бойся цвета

Палитра, которую тебе предлагают изучить в салоне, может ошеломить, особенно когда не знаешь, чего хочешь. Велико искушение с возрастом перейти на нейтральные оттенки, однако нейл-дизайнер, экспертка по домашнему маникюру и блогер Джули Рассел считает, что делать этого не стоит.

"Яркий лак - лучший друг зрелых рук. Раньше я всегда удивлялась, когда мама просила накрасить ей ногти неоново-розовым, но, как оказалось, она была на верном пути. Сейчас, приобретя опыт, я понимаю, что броские цвета делают руки моложе, а кожу - сияющей", - говорит Джули.

Ярко-розовый для тебя - это слишком? Рассел советует рассмотреть близкие к нему оттенки - например, более мягкий коралловый, который даст похожий эффект.

Избегай цветов, сливающихся с твоей кожей

Ты предпочитаешь нейтральные цвета и не собираешься менять свои вкусы из-за какого-то там пятидесятого дня рождения? Полностью поддерживаем! Однако Джули предупреждает: не стоит красить ногти лаком, оттенок которого слишком близок к твоей коже. "Это создаст ужасный вид рук манекена", - объясняет Рассел.

Выбирай классические формы

Форм ногтей становится всё больше - постоянно появляются какие-то новые, и никто знает, что дизайнеры придумают еще, помимо суженных к кончикам "балерин" с ровным срезом, похожих на пуанты, и странных расклешенных duck nails. Ты можешь выбрать любой вариант, однако, по мнению Джули, лучше всего "молодит" руки и удлиняет пальцы вневременная классика - миндаль или овал.

Подумай о геле

Гель-лак Рассел считает лучшим компромиссом между долговечностью и простотой удаления: как она объясняет, акрил и пудра требуют более длительного замачивания в ацетоне, который сушит кожу, а после 45 лет наш эпидермис и без дополнительного воздействия начинает терять столь необходимую ему влагу.

Обязательно ухаживай за ногтями

"С возрастом ногти могут стать более хрупкими и неровными, - говорит Рассел. - Вы можете бороться с этим двумя способами - при помощи средства для выравнивания, который наносится под базу, и укрепляющего раствора, который поможет, когда вы делаете перерыв между походами в салон". И, конечно же, нельзя забывать про кожу - каждый день пользуйся маслом для кутикулы и кремом для рук.

thevoicemag.ru