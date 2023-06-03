Страйпинг — техника макияжа, которая преобразит лицо за 2 минуты

Контуринг, стробинг, бейкинг - не так давно все эти техники макияжа ворвались в нашу жизнь, став частью бьюти-рутины многих модниц. Но как много времени все это занимает! Для качественного контуринга понадобится полчаса - не меньше. Есть ли у нас на это время с утра? Конечно, нет. Именно поэтому визажисты предлагают более щадящий вариант - страйпинг, создающий эффект легкого загара и придающий лицу красивый, здоровый оттенок. Рассказываем, как это сделать.



Страйпинг - техника макияжа, особенно актуальная холодного времени года, когда цвет лица оставляет желать лучшего. Разумеется, автозагар - не выход, если ты умеешь правильно его наносить, а потому не хочешь превратиться в морковку, поэтому начинай осваивать страйпинг. Лицо должно выглядеть так, как будто ты совсем чуть-чуть подзагорела - особый акцент нужно сделать на скулах. Итак, приступаем!

Шаг №1

Для страйпинга кожу необходимо тщательно подготовить - малейшее шелушение будет смотреться неопрятно. Поэтому для начала пройдись по коже мягким скрабом или, что лучше, щеткой для умывания, чтобы поверхность лица стала максимально гладкой.

Затем нанеси легкий увлажняющий крем - выбирай средства с гелевой текстурой, ни в коем случае не жирные, иначе через пару часов начнешь блестеть. Мы советуем распределить крем с помощью синтетической кисти - это позволит тебе добиться более глубокого увлажнения. Сделала? Теперь подожди 3-5 минут и промокни лицо салфеткой.

Шаг № 2

Нанеси на лицо легкий тон, если такая необходимость есть. В случае, когда кожа и без того гладкая и ровная (и такое бывает!) можешь обойтись без тональной основы - в конце концов мы добиваемся наиболее естественного макияжа!

Для страйпинга тебе понадобятся 2 вещи: пушистая кисть кабуки, но не из натуральных щетинок, а из синтетических, а также бронзер - жидкий или кремовый.

Немного средства зачерпни кистью кабуки - остатки можешь убрать салфеткой. Определи те зоны лица, которые первыми загорают на солнце - это, конечно же, переносица, скулы и область щек ближе к носу. Начиная с переносицы и, не отрывая кисли, плавно переходи к щекам. Эффект легкого загара готов!

Бронзер должен быть заметным, но в то же время хорошо растушеванным, чтобы это не выглядело слишком нарочито.

Шаг № 3

Убедись, что ты качественно растушевала бронзер - лучше всего использовать влажный спонж Beautyblender. Еще раз пройдись по лицу, сделав границы бронзера максимально незаметными - эффект легкого загара готов! Можешь также попробовать новый Beautyblender NUDE, созданный специально для естественного нюдового макияжа.

Закрепи макияж с помощью светлой бронзирующей пудры - лучше всего использовать легкий золотистый оттенок. А вот от привычной матирующей пудры в этот раз откажись - она сведет на нет все бронзовое сияние.

thevoicemag.ru