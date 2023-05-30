Идеальная летняя прическа была замечена на красной дорожке Каннского фестиваля

Каннский кинофестиваль традиционно интересует модников не меньше, чем кинолюбителей, ведь его красная дорожка - целый кладезь трендов, которые можно внедрить в свой летний образ. Мы уже успели проанализировать основные бьюти-тренды Канн, однако особое внимание хотим уделить одной прическе. Она, как показала практика, подходит всем вне зависимости от длины волос и формы лица, а еще ее можно носить не только на красную дорожку, но и каждый день. Называется эта прическа Film-Star Flip и ниже мы расскажем, как ее правильно сделать.

Почему Film-Star Flip? Первая часть названия, наверняка, не вызывает у вас вопросов, особенно если учесть, куда звезды пришли с такой прической. Ну а flip с английского переводится как "переворот" или "сальто". Концы волос в такой прическе должны смотреть вверх, будто стремятся совершить то самое сальто - отсюда и название. На красной дорожке Канн (что удивительно, в один и тот же день) мы увидели сразу несколько вариантов прически Film-Star Flip. Самый классический вариант выбрала Лора Харриер - ее волосы были уложены на прямой пробор и гладко зачесаны гелем вниз. Чуть более гранжевый эффект прическа приобрела в исполнении стилистов звезды "Белого лотоса" Симоны Табаско: у корней появился объем, пробор стал боковым, а у лица появилась будто случайно выбившаяся свободная прядь. Вариант Айрис Лоу по технике исполнения от прически Симоны отличался не сильно, однако ее Film-Star Flip приобрел совершенно другой вид из-за исходной длины волос.

Эта прическа идеальна для лета по нескольким причинам. Во-первых, она очень модная. "Мокрые" укладки не покидают списка трендов уже который сезон, однако наибольшую актуальность традиционно приобретают летом. Так что если надумаете повторить прическу, постарайтесь придать ей текстуру, максимально похожую на мокрые волосы - будто вы только что вышли из воды. Во-вторых, благодаря большому количеству стайлинга (а без него здесь никак не обойтись), такая прическа будет держаться весь день и не доставит ни малейшего дискомфорта. Единственный минус - подойдет она лишь обладательницам коротких волос, поскольку уложить длинные локоны в необходимый изгиб будет попросту невозможно.

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