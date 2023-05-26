Как мыть, сушить и питать: правила ухода за волосами

Пока одни моют голову хозяйственным мылом и хвастаются шикарной копной, другие скупают аптечные и косметические средства, чтобы волосы не редели столь стремительно. Во многом здоровье и красота локонов обусловлены генетикой. Но далеко не все получают от природы щедрые подарки. Бережное отношение и забота могут качественно улучшить состояние шевелюры, сделать ее крепче, гуще и привлекательнее. Разберем 10 правил продуманного ухода за волосами, которыми поделился креативный директор российского бренда OLLIN Professional Дмитрий Арабаджи.

Основные правила ухода за волосами

У каждой женщины свой тип волос, от которого и нужно отталкиваться при проведении регулярных ритуалов. При этом существуют универсальные правила ухода за кожей и волосами, которые касаются мытья головы, расчесывания, подбора аксессуаров, сушки локонов и даже рациона. Перечислим их и отдельно обсудим состав средств, который поможет прядям выглядеть великолепно.

Можно ли мыть голову каждый день?

Многие уверены, что часто мытье головы усиливает выработку кожного сала. Но на самом деле главное - отталкиваться от состояния кожи головы. Если волосы быстро становятся жирными, ничего хорошего в том, чтобы это так и оставлять, нет. Кожа не научится дольше оставаться чистой и не освободится сама от загрязнений, закрывающих поры и нарушающих обменные процессы. Правила домашнего ухода за волосами подразумевают своевременное очищение.

Если ты чувствуешь потребность мыть голову каждый день, советуем выбирать мягкое очищение, не нарушающее гидролипидный баланс кожи головы. Для этого подходят мицеллярные, бессульфатные шампуни, а также продукты с большим количеством увлажняющих и успокаивающих кожу компонентов. Единственное, не забывай, что правила ухода за волосами после кератина (кератинивого выпрямления) обязывают избегать контакта шевелюры с водой первые три дня.

Что делать, если после мытья волосы выглядят хуже, чем до?

Бывает и такое! В первую очередь с обладательницами пористых и поврежденных волос. Ведь после очищения от загрязнений обнажается качество волос, появляется неприятная пушистость и непослушные концы. В таком случае выбирай продукты, составы которых богаты белками и липидами. И, конечно, не забывай об использовании масок, бальзамов и несмываемых средств перед укладкой. Особенно такие правила касаются ухода за волосами зимой.

Какой должна быть температура воды?

Шампуня побольше да воду погорячее, чтобы наверняка вымыть всю грязь. Таки принципом руководствуются многие девушки, отправляясь в душ. Но правила ухода за волосами и кожей головы говорят об обратном. Температуру воды нужно выбирать по типу кожи. Так, жирную нельзя мыть горячей водой, так как выработка себума усиливается. Впрочем, кипяток мало полезен и для сухих, и для нормальных локонов. Делай воду для мытья головы чуть прохладнее, чем для тела, и этого будет достаточно.

А вот польза ледяной воды, о которой иногда можно прочитать в лайфхаках бьюти-блогеров, никем не доказана. Поэтому не стоит себя мучить специально, тем более что две летние недели отключения горячего водоснабжения и так придется вытерпеть.

А маски можно использовать каждый день?

В целом, особых противопоказаний к этому нет, но рекомендуется делать маски 1-2 раза в неделю. Волосы, даже сильно поврежденные, все равно впитывают концентрированные компоненты масок иначе, нежели реагируют на кондиционеры и бальзамы. Поэтому, конечно, нужно отталкиваться от состояния волос и инструкции на упаковке, но нужды в ежедневных масках нет ни у кого. Даже правила ухода за волосами после кератинового выпрямления или химической завивки не подразумевают таких интенсивных процедур.

Кому и когда может пригодиться пилинг?

Пренебрегать данным этапом очищения не стоит, как и злоупотреблять им. Ты же не пользуешься скрабом для лица раз в полгода или, наоборот, не наносишь его каждый день. Можешь выбирать пилинги с абразивными частицами или останавливаться на средстве на основе кислот. Последнее действует мягко и деликатно, а абразивные частички работают за счет массажа. Если кожа головы нормальная, достаточно одного глубокого очищения в неделю. А если она склонна к сухости, хватит двух раз в месяц.

Какую лучше выбрать расческу?

Если бы у нас было всего 5 правил ухода за волосами, мы бы ни за что не забыли про это. Главное при расчесывании не повредить стержни локонов. Самыми щадящими в этом плане считаются деревянные гребни. Они не электризуют волосы и не разрывают их стержни, даже если они еще влажные. Также деревянные зубчики, в отличие от пластмассы и металла, не травмируют кожу и подходят любому типу шевелюры. Трихологи считают, что в день нужно расчесываться не больше трех раз. Так происходит естественный массаж, и бактерии не закупоривают поры. Если выполнять процедуру чаще, волосы могут начать ломаться и быстрее станут жирными.

Можно ли расчесывать мокрые волосы?

Если нужно изложить правила ухода за волосами кратко, ответ будет следующим: нежелательно. Но тоже без особого криминала. Чтобы сделать процесс более безопасным, используй специальные несмываемые средства, облегчающие расчесывание. Они укрепляют волосы и помогают им не ломаться. Конечно же, будь аккуратной, и распутай сначала локоны руками, когда они станут более рассыпчатыми.

Вредно ли пользоваться феном?

Для многих главные правила ухода за волосами, в частности зимой, базируются на отказе от использования фена. Мол, отопительные приборы вместе с сухим воздухом итак отрицательно влияют на пряди. На самом деле не так он страшен, а в холодное время года просто необходим (сомнительное удовольствие отправляться на улицу с мокрыми волосами).

Важно помнить, что не стоит грубо воздействовать на влажные локоны и ложиться с такими спать. Непросушенная шевелюра - это не только путь к испорченной прическе, но и пагубное влияние на структуру волос. В мокром состоянии они наиболее уязвимы и ломаются гораздо легче. И не три их от всей души полотенцем - лишь промокнуть и воспользоваться феном.

Какой температурный режим выбирать для сушки?

Как бы ты не старалась ускорить процесс, опаздывая на работу, горячий воздух включать нельзя. Это основные правила ухода за волосами и игнорировать их настоящее преступление против красоты. Установи режим в районе 100-120 градусов и низкую скорость. Медленная сушка не травмирует локоны и является безопасной. А при быстрой с горячим воздухом они будут лишь перегреваться, а не высыхать. Теплый воздух позволяет выпрямить волосы и убрать пушистость, а прохладный дает возможность их заполировать, закрывает чешуйки.

Как часто можно делать горячую укладку?

Начнем с того, что правила ухода за волосами, ногтями, кожей и всем телом работают лучше, если применять специализированные инструменты, серии косметики и так далее. К примеру, профессиональный фен разработан так, чтобы не пересушивать волосы и избежать электризации. У них часто есть ионизация и несколько степеней подачи воздуха. Лучше перекидывать пряди с одной на другую сторону или сушить вниз головой для создания натурального объема.

Для горячей укладки не следует забывать о термозащитных средствах. Формируй прическу снизу вверх, начиная с затылка. Щипцы и утюжки используй на сухие волосы. Если будешь соблюдать последовательность, уход за волосами будет легким и правильным. И даже горячая укладка после каждого мытья головы не навредит шевелюре.

Как подобрать правильный домашний уход за волосами: советы

Одним из важных моментов в правилах ухода за волосами является использование средств, подходящих под список проблем твоих локонов. Результативнее всего будет обратиться к специалисту и подобрать косметические продукты вместе с ним. Но можно и попробовать сделать это самостоятельно.

Начни с выбора подходящего шампуня. Скорее всего, без проб и ошибок здесь не обойтись: после мытья головы тебе должно быть комфортно, а свежесть должна сохраняться минимум один день, если речь идет о жирных волосах. Кстати, можно попробовать чередовать шампуни. Один раз использовать балансирующие средства для оздоровления кожи головы, а в другой - шампунь для сохранения цвета или питания волос.

Следующий шаг правильного ухода за волосами - бальзам или кондиционер. Если твоим волосам не хватает объема или они быстро пачкаются, лучше остановиться на легкой текстуре кондиционера. Для более глубокого питания, сохранения цвета и оздоровления выбирай бальзам.

Как мы уже и говорили, маски следует использовать максимум 1-2 раза в неделю. Выбирай средство, направленное на решение серьезных проблем, а не для моментального вау-эффекта. Если у тебя окрашенные волосы, пусть это будет маска для поддержания цвета, а если локоны страдают от сухости и с трудом расчесываются, выбирай продукт для восстановления.

В несмываемых средствах для ухода за волосами легко запутаться - уж очень много вариантов предлагает бьюти-мир! Здесь главное правило - не перегрузить шевелюру. Не забывай о термозащитных продуктах и о средствах для восстановления кончиков волос, если у тебя есть проблема с сечением. Остальное лучше использовать только по рекомендации специалистов - или же внимательно прислушиваться к своим ощущениям и следить, помогает ли продукт делать локоны лучше или его можно исключить из рутины.

Средства по уходу за волосами: что ищем в составе

Оказавшиеся в списке антитрендов сульфаты, парабены и силиконы служат нам стоп-сигналом к покупке. И совершенно напрасно. Исследований, что они провоцируют образование раковых клеток, мы так и не дождались, а очищать локоны, отказавшись от ПАВ, однозначно стали хуже. Если сводить правила ухода за кожей, волосами, ногтями в единое целое, важными в этом деле является умеренность и рациональный подход. Заглянем в словарь ингредиентов продуктов для локонов.

Керамиды - это липиды или жиры, заполняющие пространство в наружном слое кутикул волос. Своего рода клей, который скрепляет клетки кожи, создавая защитный барьер и предохраняя волоски от ломкости.

Масла (кокосовое, карите, ши, жожоба, миндальное, оливковое и другие) разглаживают волосы и питают. При нечастом использовании не утяжеляют пряди.

Коэнзим Q 10 повышает производство кератина, поддерживает здоровье кутикул: волоски становятся блестящими, легко расчесываются.

Кератин служит строительным материалом для локонов. Если кутикулы повреждаются, происходят его потеря, что становится причиной ломкости. Продукты, содержащие кератин, заполняют пространства в кутикулах. Его применение входит в правила ухода за кудрявыми, прямыми, тонкими волосами, то есть шевелюрой любого типа.

Пантенол служит влагоудерживающим и успокаивающим веществом. Нормализует метаболические процессы в коже головы, улучшает питание корней и придает волосам здоровый вид.

Фосфолипиды обладают защитными свойствами, участвуют в процессе формирования и обновления кожи, считаются мощными увлажнителями.

Силиконы защищают поврежденные, пористые локоны от излишней потери влаги, помогают окрашенным прядям дольше сохранять цвет, а маскам и кондиционерам - достигать своей цели. Обладают низкой теплопроводностью. Они предусмотрены в правилах ухода за тонкими и редкими волосами.

Полимеры облегчают расчесывание локонов, создают ощущение гладкости. Также они препятствуют накоплению статического заряда и удерживают в волосах влагу.

Уход за волосами изнутри: питание и витамины

Для красоты и здоровья нашей шевелюры нужны витамины и минералы. Но даже самые лучшие и дорогие комплексы нельзя принимать бесконтрольно, а если и делать это, то курсами и после консультации с врачом. Главными нутриентами, которые должны участвовать в уходе за волосами, являются витамины А, С, Е, группы В, медь, цинк, железо, марганец. Что следует ввести в рацион, чтобы благотворно повлиять на свою прическу:

Красное мясо - источник незаменимых аминокислот, витаминов, в том числе витамина B12.

Ягоды, горький шоколад, чеснок богаты антиоксидантами.

Крабовое мясо, морепродукты, бобовые, тофу служат источником железа и цинка для сияния локонов.

Красный перец, апельсины, грейпфруты, киви, брюссельская капуста, брокколи содержат витамин C, спасающий от ломкости волос.

Яйца, мясо курицы, орехи богаты белком, необходимым для эластичности и силы прядей.

Жирные сорта рыбы, льняные семечки, грецкие орехи имеют в составе омега-3 кислоты, препятствующие сухости кожи головы и образованию перхоти.

Также в 10 правил ухода за вьющимися, тонкими, густыми, пушистыми и любыми другими волосами входит обязательное употребление воды. Никакие увлажняющие шампуни и аптечные капсулы не помогут, если организм обезвожен. Вода уменьшает выпадение волос, способствуя правильному использованию организмом питательных веществ.

thevoicemag.ru