26 мая 2023

26 мая 2023 13:45

Одно доступное средство, которое сделает взгляд отдохнувшим

Как известно, лучшее средство от уставшего взгляда - это хороший сон. Если по какой-то причине выспаться не получилось и это моментально отразилось на вашем лице - исправить ситуацию можно при помощи макияжа. И если скрыть темные круги под глазами можно при помощи консилера и румян (зачем нужны последние, мы писали здесь), то распахнуть взгляд и сделать его более свежим поможет карандаш для глаз. Рассказываем, как работает любимый лайфхак звездных визажистов. 

Хейли Бибер

Чаще всего для придания взгляду яркости мы используем мягкий белый карандаш. Он действительно неплохо справляется с этой задачей, правда выглядит он слишком контрастно, из-за чего макияж теряет натуральность. Именно поэтому заменить его стоит на карандаш бежевого оттенка. Он должен быть чуть светлее вашей кожи, матовый или с легким шиммером. Такой оттенок ничуть не хуже справится с уставшим взглядом, но сделает это куда более естественно.

Сальма Хайек

Деми Мур

Наносить карандаш стоит только на нижнюю слизистую глаз. Чтобы обеспечить эффект лифтинга и приподнять уголки глаз, верхнюю линию роста ресниц можно подвести контрастным темным карандашом или лайнером и вывести стрелку длиной буквально пару миллиметров. Издалека она даже не будет заметна, зато сразу будет заметен яркий, сияющий взгляд. Лайфхак подходит как для естественного макияжа "без макияжа", так и для более ярких вариантов. Бежевый карандаш можно смело использовать вместе с яркими тенями и подводками, чтобы визуально увеличить глаза. 

Амаль Клуни

thesymbol.ru


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