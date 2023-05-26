Одно доступное средство, которое сделает взгляд отдохнувшим

Как известно, лучшее средство от уставшего взгляда - это хороший сон. Если по какой-то причине выспаться не получилось и это моментально отразилось на вашем лице - исправить ситуацию можно при помощи макияжа. И если скрыть темные круги под глазами можно при помощи консилера и румян (зачем нужны последние, мы писали здесь), то распахнуть взгляд и сделать его более свежим поможет карандаш для глаз. Рассказываем, как работает любимый лайфхак звездных визажистов.

Чаще всего для придания взгляду яркости мы используем мягкий белый карандаш. Он действительно неплохо справляется с этой задачей, правда выглядит он слишком контрастно, из-за чего макияж теряет натуральность. Именно поэтому заменить его стоит на карандаш бежевого оттенка. Он должен быть чуть светлее вашей кожи, матовый или с легким шиммером. Такой оттенок ничуть не хуже справится с уставшим взглядом, но сделает это куда более естественно.

Наносить карандаш стоит только на нижнюю слизистую глаз. Чтобы обеспечить эффект лифтинга и приподнять уголки глаз, верхнюю линию роста ресниц можно подвести контрастным темным карандашом или лайнером и вывести стрелку длиной буквально пару миллиметров. Издалека она даже не будет заметна, зато сразу будет заметен яркий, сияющий взгляд. Лайфхак подходит как для естественного макияжа "без макияжа", так и для более ярких вариантов. Бежевый карандаш можно смело использовать вместе с яркими тенями и подводками, чтобы визуально увеличить глаза.

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