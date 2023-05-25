Молочный френч — самый красивый дизайн для поклонников нюда

Стоит признать, французский маникюр - один из лучших дизайнов, существовавших когда либо. И дело не только в его универсальности, но и в количестве вариаций исполнения. За последние годы появилось такое количество разновидностей френча, что вариант по душе себе найдут даже те, кому не нравится классическая версия этого маникюра. Одним из таких вариантов стал молочный френч - идеальный выбор для поклонников нюда. Рассказываем, что это такое и как его сделать.

Главный принцип молочного френча - сделать переход от основной части ногтя менее контрастной, чем в классическом варианте. Есть несколько вариантов исполнения этого маникюра. Первый подойдет обладательницам натуральных длинных ногтей: на них контрастный кончик появляется сам собой. В этом случае вам нужно лишь полностью покрыть ногти полупрозрачным розовым или бежевым лаком, который сгладит контраст и сделает переход более плавным, но при этом полностью не скроет.

Другой вариант - все же обозначить кончик ногтя при помощи лака другого цвета, но сделать это важно определенным образом. Во-первых, вместо классического белоснежного цвета выбрать чуть менее яркий - ванильный или цвет слоновой кости. Во-вторых, нанести его не поверх основного покрытия, а под него. Тогда все тот же розовый полупрозрачный лак сгладит контраст, а маникюр получится очень сдержанным и минималистичным. В целом, покрытие можно оставить таким, а можно нанести на него аккуратный дизайн - так маникюр будет смотреться интереснее.

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