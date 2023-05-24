24 мая 2023

24 мая 2023 10:41

Модные цвета педикюра лето 2023: 5 модных вариантов

Синий

Синий цвет - один из главных нейл-трендов в этом сезоне. И если носить на руках вы его пока не готовы, попробуйте использовать оттенки синего в педикюре. Самым популярным вариантом по-прежнему остается однотонное покрытие: какой бы оттенок вы ни выбрали, такой педикюр всегда будет смотреться актуально, а главное - по-летнему ярко. 

Коричневый

В этом сезоне все оттенки коричневого необычайно популярны как в маникюре, так и в педикюре. Оттенки выбирайте на свой вкус: это может быть глубокий кофейный, цвет молочного шоколада или мокко - они здорово будет смотреться как по отдельности, так и вместе. Коричневый с легкостью заменит другие базовые оттенки, которые успели наскучить, ничуть не уступая им по универсальности. 

Черный

Еще один классический оттенок, подходящий для покрытия ногтей в любом сезоне - это черный. Он выигрышно смотрится на ногах и отлично вписывается в любой образ. Лучше всего черный выглядит в виде однотонного покрытия: рисунки лучше оставить для менее насыщенных оттенков. 

Розовый

Сейчас в преддверии премьеры фильма Гретты Гервиг "Барби", которая состоится уже через пару месяцев, барбикор снова на пике популярности. И если розовых вещей в вашем гардеробе немного, самый простой способ поддержать тренд - сделать розовый педикюр. 

Нюд

Впрочем, если ни розовый, ни коричневый, ни, тем более, синий педикюр вам не по вкусу - обратите внимание на нюдовую палитру. Ногти с таким покрытием будут смотреться очень натурально, но при этом куда ухоженнее и аккуратнее, чем совсем без него. Нюд может быть разным, однако мы бы советовали выбирать оттенок, максимально приближенный по цвету к вашим натуральным ногтям. 

thesymbol.ru


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