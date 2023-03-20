Скин-сайклинг: что думает дерматолог о новом тренде в уходе за кожей?

Скин-сайклинг (Skin Cycling) - система ухода за кожей и по совместительству главный бьюти-тренд TikTok. Схему придумала нью-йоркский дерматолог Уитни Боу и поделила ее на четырехдневные циклы. Один день - одна фаза. Первый - очищение и отшелушивание, второй - обновление клеток кожи при помощи ретинола, третий и четвертый - восстановление и увлажнение. За последние несколько месяцев скин-сайклинг попробовали больше двух миллионов пользователей соцсетей. А популярность цикличной системы ухода продолжает расти.

К трендам, которые появляются на просторах TikTok, мы всегда относимся аккуратно (что и вам советуем), поэтому и сейчас, прежде чем пробовать, мы решили заручиться поддержкой дерматолога. врачом.

Как устроен скин-сайклинг?

Система рассчитана на четыре дня и ориентирована на вечерний уход за кожей после ее очищения.

Первый день - отшелушивание. Он предполагает использование средств с АНА- или ВНА-кислотами: тоника, сыворотки или пилинга. А после при необходимости можно нанести увлажняющий уход.

Второй день - применение средств с ретинолом. Он способствует обновлению клеток, борется с повышенной выработкой подкожного сала и воспалениями и сокращает гиперпигментацию. Средство с этим активным компонентом нужно наносить в небольшом объеме и избегать попадания на чувствительные участки кожи. В этот вечер нельзя применять другую уходовую косметику из-за возможной несовместимости.

Третий и четвертый дни - восстановление, увлажнение и питание. В этот период используются средства с гиалуроновой кислотой, витамином В5 или церамидами. Кожа отдыхает, насыщается влагой, и снижается риск появления шелушения и покраснений.

Какие плюсы у скин-сайклинга?

Основное преимущество этой системы - мы не перегружаем кожу активными компонентами в один день. У кожи есть время на восстановление, питание и увлажнение. Скин-сайклинг подходит как для нормальной кожи, так и для склонной к жирности и высыпаниям.

Какие минусы у скин-сайклинга?

Схема не подойдет людям с чувствительной или поврежденной кожей - воздействие кислот и ретинола для нее слишком агрессивно. Кроме того, при использовании активных компонентов всегда есть риск их непереносимости или возникновения аллергических реакций. Поэтому назначать их может только врач. Также подобный ухода за кожей нельзя использовать во время беременности и периода лактации - из-за ретинола.

Еще один важный момент - скин-сайклинг лучше всего практиковать в осенне-зимний период, когда солнце не так активно. Если ты решаешь использовать систему весной и летом, SPF-крем обязателен каждый день без исключений.

Как долго нужно практиковать скин-сайклинг?

При хорошей переносимости кожи скин-сайклинг можно использовать непрерывно не более двух месяцев.

Какие еще есть схемы ухода за кожей?

Ойлинг (Oiling) - масляный массаж для кожи головы и волос. В схеме используются следующие масла: касторовое, миндальное, кокосовое, выжимка виноградной или абрикосовой косточек. Ойлинг предполагает нанесение масла, тщательный массаж кожи головы и волос, выдержку экспозиции до часа. При хорошей переносимости - на всю ночь.

Слаггинг (Slagging) - периодическое использование вазелина вместо ночной уходовой косметики для лица. Еще этот метод используют для кожи губ, ногтевых пластин и кутикулы. Но он может вызывать закупорку пор и сухость кожи, поэтому для ухода за лицом среди дерматологов не приветствуется (даже несмотря на огромную популярность в TikTok).

В целом при применении любой схемы ухода за лицом нужно учитывать индивидуальное восприятие кожей того или иного компонента. При появлении раздражений или аллергических реакций нужно пересмотреть уход и подобрать другой вместе с врачом.

Рeopletalk