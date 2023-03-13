5 весенних стрижек, которые моментально превратят вас в модницу

От простой стрижки "как у всех" до суперстильной очень часто всего один шаг. Достаточно укоротить волосы на пару сантиметров, добавить челку или легкий каскад - и готово - вы обладательница самой актуальной стрижки сезона. Ниже мы выбрали 5 вариантов стрижек, которые моментально превратят вас в главную модницу.

Стрижка "супермодели"

Этой весной на волне популярности бьюти-трендов из девяностых к нам вернулся "боб супермодели". Его в свое время примерили главные звезды подиума того времени - от Кристи Тарлингтон до Линды Евангелисты. В 2023 же году его носят Зендея, Эльза Хоск и многие другие звездные модницы. Стрижка "супермодели" сама по себе не очень замысловатая. Длина ее должна доходить до 2/3 шеи или линии плеч, но не выше и не ниже. Возможно, вы никогда об этом не задумывались, но именно такая длина считается стилистами оптимальной для любого типа внешности - едва ли вы найдете на всей планете человека, которому бы она не пошла.

Итальянский боб должен быть не короче середины шеи и не длиннее линии плеч, в идеале - ровно посередине между этими двумя отметками. У него может быть каскад, но только в том случае, если ваши волосы достаточно густые. Дело в том, что эта вариация стрижки предполагает объем в нижней части и густые плотные концы волос - так что если перестараться с каскадом, внизу волос попросту не останется, а стрижка будет больше напоминать шэг или маллет. В классическом варианте итальянского боба есть челка - прямая или слегка рваная, доходящая до линии бровей, однако вы запросто можете обойтись и без нее.

"Карандаш"

Ее также называют "волчонком", и в этом названии больше смысла, потому что стрижка во многом похожа на популярную Wolf cut. И если последняя часто бывает достаточно длинной, то "карандаш" не должен быть ниже плеч. По большому, счету за всеми этими образными названиями скрывается стрижка-каре с ярко-выраженным каскадом. Кому подходит "стрижка-карандаш"? Во-первых, обладательницам тонких волос. Такое строение каскада придаст волосам объем и визуально увеличит их количество. Правда для этого придется потратить немного времени на укладку.

Маллет

Эта хулиганская стрижка была особенно популярна в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда миром правила диско-музыка, ну а главным ее поклонником был Дэвид Боуи. По большому счету, маллет - родственник каскадной стрижки, потому что технология их выполнения похожа. Разница лишь в том, что "слои" имеют более выраженный перепад длин и будто "рваные" концы. Верхняя часть волос в маллете редко бывает длиннее середины ушей - пряди, идущие прямиком от макушки - самые короткие. А вот у прядей нижней части волос уже куда больше вариантов - они могут незначительно отличаться от верхней части и доходить до середины шеи, а могут достигать плеч или даже лопаток. Впрочем, в 2023 году предпочтительнее короткий вариант.

Клавикат

Способов исполнения у стрижки есть несколько. Кто-то носит клавикат с идеально ровным срезом, где абсолютно все волосы одной длины. Жесткие прямые линии визуально вытянут лицо и подчеркнут его рельеф - этот вариант подойдёт тем, кто хочет скрыть щеки или скорректировать круглую форму лица. Если ваши черты лица, наоборот, кажутся вам слишком жесткими и вы хотите их смягчить, добавьте к стрижке небольшой каскад. Он не только смягчит черты лица, но и придаст объема волосам: как густым и тяжелым, так и тонким и ломким.

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