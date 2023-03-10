Самое модное окрашивание весны 2023

Блонд уже который сезон остается одним из самых актуальных окрашиваний. Однако как и любая классика он так или иначе подвержен влиянию трендов. Если еще прошлой весной на модной арене доминировали платиновый и холодный жемчужный блонд, тенденции этого сезона все больше тяготеют к натуральности. Зимой мы уже видели Ким Кардашьян с контрастными черными корнями и и Беллу Хадид с ее "грязным" блондом. Этой весной на очереди блонд "тирамису". Рассказываем, в чем особенности этого окрашивания и кому оно подходит.

Итак, главная особенность блонда "тирамису" в том, что осветление не затрагивает корни. Ваши волосы от природы могут быть русыми или каштановыми - не важно: корни в этом окрашивании могут оставаться полностью натуральными или подвергаться легкой тонировке, но никак не осветлению. Так что "тирамису" станет отличным окрашиванием для тех, кто хочет осветить волосы, но боится их испортить или, наоборот, осветлял их слишком долго и теперь хочет плавно прийти к новому имиджу. Что касается основной длины, здесь у вас остается довольно широкий простор для фантазии. Главное условие - отсутствие слишком яркого контраста. Волосы по длине должны быть светлее, чем у корней, однако переход должен выглядеть достаточно естественно. Поэкспериментируйте с медовыми и пшеничными оттенками или добавьте чуть более холодную тонировку. Важно - сохранять достаточно естественный эффект. Такое окрашивание подойдет к любому тону кожи и цвету глаз, а также будет достаточно комфортным в носке, ведь не потребует слишком частых визитов в салон красоты. Тем не менее, даже если внешний вид ваших волос вас устраивает, раз в 1,5-2 месяца их обязательно нужно тонировать. Даже легкое, естественное осветление травмирует волосы, а краска заполняет их, благодаря чему они выглядят более здоровыми и блестящими.

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