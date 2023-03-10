Как сделать модный маникюр дома?

Абстракция

Если вы сомневаетесь в своих способностях к самостоятельному созданию нейл-арта, вам однозначно подойдет абстракция. Здесьне обязательно уметь рисовать или даже проводить прямые линии. Покройте ногти прозрачной базой, а затем поставьте мазки цветным лаком. Цвета могут быть абсолютно любые: пастельные или неоновые, контрастные или близкие по оттенку. Дайте волю воображению и создайте свой уникальный маникюр.

Градиент

Цветотерапия - отличный способ избавиться от негативных мыслей. На помощь в создании хорошего настроения приходит градиентный маникюр. В этом сезоне он принял несколько другую форму: если раньше градиентные переходы чаще наносились на каждый ноготь, то теперь весь маникюр представляет собой один большой градиент. Для этого вам просто необходимо покрыть все ногти разными оттенками лака так, чтобы их последовательность создавала плавный переход. Такой градиентный маникюр будет отлично смотреться на ногтях любой длины и формы, так что подойдет каждому. Попробуйте поэкспериментировать с покрытием: матовое и глянцевое могут запросто сочетаться в маникюре на одной руке.

Простой нейл-арт

Конечно, без художественного образования и пары лет опыта работы в маникюрном салоне, нарисовать настоящий шедевр на ногтях у вас не получится. А простой дизайн с использованием линий и точек - вполне. Можно использовать один цвет (несколько ногтей покрыть полностью, а на оставшихся выполнить простой рисунок), а можно - сразу несколько. Обратите особое внимание на синий, розовы, зеленый и фиолетовый - самые трендовые оттенки этой весны.

Геометрия

Геометричные рисунки - один из главных маникюрных трендов этого сезона. Дизайн может быть разного уровня сложности - от минималистичных линий до объемных многогранных фигур - здесь все зависит от ваших навыков. Смело комбинируйте яркие оттенки, которые не дадут заскучать, не смотря на погоду за окном, и не бойтесь экспериментов.

Двойной френч

Французский маникюр не сдает позиций уже несколько сезонов. Особенно популярным в последние годы стал цветной френч. В этом сезоне стилисты рекомендуют делать такой маникюр на коротких ногтях - они комфортны в носке и всегда аккуратно выглядят. Чтобы дизайн стал еще интереснее, попробуйте сделать двойной цветной френч - проведите цветную полоску не только по раю ногтя, но и по линии кутикулы. Можно использовать один цвет, а можно - сразу несколько.

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