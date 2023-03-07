Cпособ наносить румяна, который скроет темные круги под глазами - прямиком с показа Giorgio Armani

Сезон Недель моды постепенно подходит к концу, и пускай следующий сезон наступит еще не скоро, на показах определился ряд тенденций, которые нам не терпится взять на вооружение уже сейчас. Причем если с одеждой это может быть проблематично (едва ли самые трендовые фасоны найдутся в магазинах раньше осени), то макияж с показов легко можно повторить уже сейчас. Мы уже рассказывали, как повторить вирусный макияж с цветными ресницами с показа Prada, а в этот раз наше внимание привлекли бьюти-образы на шоу Giorgio Armani.

Визажисты модного дома решили использовать в качестве центрального элемента макияжа румяна. Для этого они нанесли их не на яблочки щек и не на скулы - а в пространство сбоку от глаз. Такая техника моментально получила название C-technique, поскольку ярко розовые румяна, растушеванные от внешнего уголка глаза до бровей, напоминали своим очертанием именно эту букву латинского алфавита. В чем преимущество "C-техники"? Такой способ нанесения румян позволяет скрыть темные круг под глазами, сделать взгляд более открытым и отдохнувшим.

Если вы надумаете повторить такой макияж, стоит кое-что иметь в виду. Во-первых, мы не рекомендуем использовать такие же яркие румяна, как на показе. Все же подиумный и повседневный бьюти-образ - это несколько разные вещи. Вооружайтесь своими любимыми румянами - в идеале, они должны быть жидкими. Поставьте три точки, образующие букву "С", а затем мягко растушуйте. Сделать это можно кистью или просто пальцами. Главное, тушуйте тщательно, чтобы продукт не оставлял четких границ. Образ можно дополнить легким макияжем глаз и помадой, которая будет по цвету перекликаться с румянами.

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