Стилист Сандры Буллок объяснил, почему опасно мыть голову в одни и те же дни недели

Звездный парикмахер и владелец сети салонов SALON64 в Лондоне Рики Уолтерс рассказал, чем опасны последствия мытья головы в одни и те же дни. Об этом он сообщил в интервью изданию The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Невероятно, как много клиентов придерживаются очень строгого режима мытья головы. Например, они моют голову каждый вторник и четверг", - отметил Уолтерс.

Однако парикмахер предостерег от такого режима ухода. По его мнению, мытье волос в одни и те же дни негативно влияет на состояние волос, потому что разрушает их структуру. Он советует мыть голову только в тех случаях, когда это необходимо, ориентируясь на погоду и образ жизни.

"Длинные волосы могут удерживать огромное количество воды, которая затем разбавляет ваш любимый кондиционер, оставляя лишь водянистый осадок. Между средствами лучше протирать волосы полотенцем", - посоветовал Уолтерс.