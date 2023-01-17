Вместо платья: почему в TikTok популярен «макияж мести» и как его сделать

Пожалуй, всем знакомо словосочетание "платье мести". В 1994 году, узнав об изменах принца Чарльза, а также о том, что он собирается посвятить в это весь мир, Принцесса Диана отправилась на благотворительную вечеринку в маленьком черном платье, нарушавшем королевский протокол по всем параметрам. Выглядела при этом принцесса Уэльская просто безупречно, поэтому ее наряд моментально провозгласили "платьем мести". Сейчас это словосочетание стало устойчивым, а каждый громкий звездный разрыв как правило заканчивается эффектным появлением на красной дорожке.

Недавно TikTok блогеры решили, что ради эффектной мести экс-бойфренду совсем не обязательно тратиться на роскошное платье - достаточно правильного макияжа. Ролики с хэштегом #revengemakeup (дословно - "макияж мести") заполонили просторы соцсети и суммарно собрали больше 5 миллионов просмотров.

Конкретной инструкции по выполнению "макияжа мести" не существует. Главное правило - его должно быть много и он должен излучать уверенность. Конечно, краситься сразу всей косметикой, что вы найдете в косметичке, не стоит, но и про "макияж без макияжа" и прозрачный блеск для губ лучше забыть. Идеальный тон кожи, пышные ресницы, уверенный, подчеркнутый взгляд, яркие губы и идеальный контуринг - вот главные составляющие "макияжа мести". Постарайтесь создать максимально яркий образ, который моментально привлечет внимание. Подчеркните свои достоинства - выразительные глаза, высокие скулы или пухлые губы: смысл "макияжа мести" - выглядеть лучше, чем когда-либо. Не бойтесь делать смоки и использовать глянцевые помады - позвольте себе самый смелый бьюти-образ.

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