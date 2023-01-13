Парикмахер раскрыла лучшие способы окрасить седые волосы

Парикмахер Вики-Энн Хоскин раскрыла лучшие способы окрасить седые волосы. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистки, для изменения цвета прядей данного типа следует использовать перманентную краску, которая надолго и полностью скроет серый оттенок. "Полуперманентный краситель замаскирует седину только на пару недель", - пояснила она. В то же время собеседница издания отметила, что тем, кто хочет освежить образ без кардинальных перемен, подойдет мелирование.

Кроме того, Хоскин призвала читательниц не менять цвет волос в домашних условиях. "Для меня, как для профессионального колориста, окрашивание волос в домашних условиях - большое "нет". Всегда обращайтесь к профессионалу", - заявила она.