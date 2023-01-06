5 быстрых укладок с хвостом для любой вечеринки - ФОТО

Сегодня пятница, а значит, вечер может закончиться совсем неожиданно. Когда на сборы остается не больше 30 минут и нет времени на сложные укладки, лучше всего собрать волосы в хвост и не париться. Кроме того, что это удобно, это еще и очень стильно.
Череда домашних вечеринок уже близко, так что продумайте свой бьюти-образ заранее: главное правило по праздничному макияжу и укладке в этом году - никаких правил! Год и так был тяжелым, так что аккуратно завязываем пряди в хвосты и ловим дзен.
НИЗКИЙ ХВОСТ НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ
ХВОСТ С РАЗДЕЛЕНИЯМИ
ХВОСТ С АКСЕССУАРАМИ
АСИММЕТРИЧНЫЙ ХВОСТ
РАССЛАБЛЕННЫЙ ХВОСТ С ОБЪЕМНОЙ РЕЗИНКОЙ ДЛЯ ВОЛОС