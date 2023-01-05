L'Oreal представила AR-устройство для рисования идеальных бровей

Французская компания L'Oreal в ходе выставки CES 2023 представила гаджеты для упрощения рисования бровей и умный аппликатор для губной помады. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство Brow Magic разработано совместно с компанией Prinker, которая производит гаджеты для нанесения временных татуировок. Brow Magic оснащен 2400 крошечными соплами, которые наносят до 1200 точек на дюйм.

Чтобы воспользоваться устройством, необходимо загрузить приложение Brow Magic и отсканировать собственное лицо. Благодаря технологии дополненной реальности пользователь может "примерить" эффекты, брови различные формы и толщины. Затем пользователи наносят кисточкой праймер и проводят принтером по бровям. В отличие от татуажа, нанесенный с помощью Brow Magic слой можно стереть с помощью средства для снятия макияжа.

Вместе с тем также был показан умный аппликатор для губной помады HAPTA, предназначенный для людей с ограниченной подвижностью рук. Он разрабатывался совместно с Verily Life Sciences. HAPTA поможет упростить нанесение помады с помощью подвижной конструкции, которая позволяет регулировать угол наклона и поворота.

Стоимость L'Oreal Brow Magic и HAPTA пока не раскрывается.