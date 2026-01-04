4 января 2026

4 января 2026 11:48

Ученые выяснили, как брак влияет на уровень счастья

Международная команда ученых выяснила, что не состоящие в браке взрослые оценивают свое физическое и психологическое состояние хуже, чем женатые участники. При этом влияние семьи на это различие в уровне удовлетворенности жизнью оказалось сильно зависящим от культурного контекста. Работа опубликована в журнале Personal Relationships, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные двух национальных исследований - Midlife in the U.S. (MIDUS) и Midlife in Japan (MIDJA), включивших 4746 человек старше 30 лет. В выборке учитывались только те, кто указал себя как "женатый" или "никогда не состоявший в браке" - при этом из анализа исключались участники, находящиеся в гражданских или романтических отношениях.

В первой волне данных респонденты оценивали уровень поддержки семьи и напряженности отношений. Через несколько лет, во второй волне, они сообщали о своем физическом здоровье и удовлетворенности жизнью.

Результаты показали, что одинокие участники обеих стран имели более низкие показатели здоровья и удовлетворенности, чем женатые. Этот вывод согласуется с многочисленными предыдущими исследованиями, согласно которым брак обычно ассоциируется с лучшим самочувствием.

По словам автора исследования Лестера Сима из Сингапурского университета менеджмента, эти данные показывают, что социальные нормы вокруг брака продолжают влиять на восприятие одиночества, даже несмотря на то, что число одиноких людей растет во всем мире.

"Одинокие участники и в США, и в Японии сообщали о более низком уровне благополучия, отчасти из-за меньшей поддержки и большей напряженности в семье, - объяснил ученый. - Хотя одиночество становится все более привычным, оно по-прежнему несет социальные и эмоциональные издержки".


Просмотров: 134

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 2025 16:00

  • 1 298
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 2025 09:15

  • 3 317
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 2025 17:29

  • 3 830
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 6 243
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 920
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 14 627
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 16 321
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 818
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 15 495
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 12 570
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта