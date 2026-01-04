Ученые выяснили, как брак влияет на уровень счастья

Международная команда ученых выяснила, что не состоящие в браке взрослые оценивают свое физическое и психологическое состояние хуже, чем женатые участники. При этом влияние семьи на это различие в уровне удовлетворенности жизнью оказалось сильно зависящим от культурного контекста. Работа опубликована в журнале Personal Relationships, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные двух национальных исследований - Midlife in the U.S. (MIDUS) и Midlife in Japan (MIDJA), включивших 4746 человек старше 30 лет. В выборке учитывались только те, кто указал себя как "женатый" или "никогда не состоявший в браке" - при этом из анализа исключались участники, находящиеся в гражданских или романтических отношениях.

В первой волне данных респонденты оценивали уровень поддержки семьи и напряженности отношений. Через несколько лет, во второй волне, они сообщали о своем физическом здоровье и удовлетворенности жизнью.

Результаты показали, что одинокие участники обеих стран имели более низкие показатели здоровья и удовлетворенности, чем женатые. Этот вывод согласуется с многочисленными предыдущими исследованиями, согласно которым брак обычно ассоциируется с лучшим самочувствием.

По словам автора исследования Лестера Сима из Сингапурского университета менеджмента, эти данные показывают, что социальные нормы вокруг брака продолжают влиять на восприятие одиночества, даже несмотря на то, что число одиноких людей растет во всем мире.

"Одинокие участники и в США, и в Японии сообщали о более низком уровне благополучия, отчасти из-за меньшей поддержки и большей напряженности в семье, - объяснил ученый. - Хотя одиночество становится все более привычным, оно по-прежнему несет социальные и эмоциональные издержки".