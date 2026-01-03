Назван неочевидный фактор, определяющий счастье в браке

Люди, которые познакомились с будущим супругом самостоятельно, без посредников, в среднем более довольны браком, чем те, чьи отношения начались с чьей-то помощи. К такому выводу пришел китайский исследователь Сюэшэнь Дин, проанализировав данные масштабного социологического проекта China Family Panel Studies (CFPS). Работа опубликована в журнале Critical Humanistic Social Theory (CHST), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исторически браки во многих обществах заключались при активном участии семьи, общины или профессиональных сватов. Выбор партнера был жестко ограничен социальным происхождением, религией и репутацией рода, а личные чувства считались вторичными и "приходящими со временем". С развитием индустриального общества и урбанизации ситуация изменилась: люди стали чаще знакомиться в учебных заведениях, на работе и в кругу друзей, а на первый план вышли эмоциональная близость и личная совместимость.

Автор исследования решил проверить, влияет ли способ знакомства на удовлетворенность браком сегодня. Он разделил все знакомства на две большие группы: "самостоятельные" и "несамостоятельные".

"К "несамостоятельным" знакомствам относятся отношения, начавшиеся через родителей, родственников, друзей, а также через брачно-ориентированные платформы - сайты знакомств, телешоу и массовые мероприятия для поиска партнера. В свою очередь, "самостоятельные" знакомства формируются в ходе естественного общения - в университетах, на работе или через онлайн-платформы, изначально не предназначенные для поиска пары", - пояснил Сюэшэнь Дин.

Результаты показали устойчивую закономерность: люди, которые нашли партнера самостоятельно, в среднем оценивают свои отношения как более счастливые. Напротив, те, кто познакомился через посредников, чаще сообщали о более низкой удовлетворенности браком.

При этом внутри группы "несамостоятельных" знакомств выявились различия. Самыми низкими оказались оценки у тех, кого познакомили родственники. Знакомства через друзей выглядели более благоприятными, но все равно уступали самостоятельным. Также более низкую удовлетворенность демонстрировали участники, познакомившиеся онлайн через не специализированные дейтинговые сервисы, по сравнению с теми, кто познакомился офлайн по собственной инициативе.

"Удовлетворенность отношениями в первую очередь зависит от личных качеств партнеров и того, как складывается их взаимодействие со временем. Способ знакомства, вероятно, отражает более общие поведенческие установки человека в романтической сфере, а не сам по себе определяет качество брака", - отметил исследователь.