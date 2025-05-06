6 мая 2025

6 мая 2025 18:26

Кто такие "бежевые мамы" и почему они становятся трендом в соцсетях?

В эпоху высоких технологий все очень быстро меняется и порой за переменами сложно уследить. Сегодня рассмотрим такое явление, как бежевая мама - тренд, который возник совсем недавно.

Кто такая бежевая мама

В соцсетях их легко заметить по пастельному интерьеру, одежде из натуральных тканей, деревянным игрушкам и органическому питанию для детей. Однако это только внешняя сторона, за которой многое скрывается.

Бежевая мама - это женщина, которая в своем материнстве придерживается минимализма, экологичности и естественности. Она оформляет свой дом в спокойных цветах. Среди них преобладают кремовые, песочные и бежевые. Это стало своеобразным опознавательным знаком, по которому женщин и прозвали в TikTok и Instagram, где они делятся свои опытом.

Эти мамы кормят своих малышей органической едой, одевают в пастельную одежду и балуют их исключительно деревянными игрушками. Они избегают ярких цветов и мультипликационных принтов.

В этом четко прослеживается стремление к экологичности. Особенно, отказ от подгузников и пластиковых изделий. Также очевиден подход в воспитании по методике Монтессори. В нем делают упор на естественное развитие малышей.

Кроме этого, в этом присутствует огромная доля эстетики из Pinterest. Материнство показывают очень фотогеничным, элегантным, умиротворенным.

Как и у любого тренда, у "бежевого материнства" есть много противников. Критики называют его излишне ограниченным, идеализированным и дорогим, ведь все обязательные атрибуты требуют больших затрат. Другие же обвиняют мам в том, что они лишают детей детства в угоду эстетики.

Подытожим, что у этого нового направления есть как плюсы, так и минусы. Как и во многом, стоит не впадать в крайности и придерживаться баланса.


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