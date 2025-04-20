20 апреля 2025

20 апреля 2025 11:42

Названа неожиданная причина разводов в первый год брака

Шикарная свадьба может разрушить молодую семью, предупредил психотерапевт Джо Кокер. Неожиданную причину развода в первый год брака он назвал в беседе с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кокер уточнил, что разрушительно на семейный союз действуют не сама церемония или праздник, а слишком тщательная подготовка к ним. По его словам, тщательное планирование каждой детали торжества отвлекает будущих супругов от главного - обсуждения правил совместного проживания и установления границ.

Такой подход, как отметил психотерапевт, нередко приводит к тому, что молодожены ощущают разочарование в семейной жизни, так как она не соответствуют воображаемой идеальной картинке.

Кроме того, в первый год совместной жизни чаще распадаются семьи, где супруги являются представителями разных национальных культур, добавил Кокер. Причинами серьезных ссор и разводов также нередко становятся распределение обязанностей, проблемы в интимной жизни и неумение выстраивать диалог друг с другом.


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