6 января 2025

6 января 2025 17:01

Стоп-стресс. 10 способов быстро успокоиться

Способов справиться со стрессом или вообще не входить в это деструктивное состояние довольно много. Вам в помощь несколько действительно работающих техник, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Поиграйте.  В любую игру на смартфоне или в компьютере, соберите пазл или разгадайте судоку. Иногда это вредно, а сейчас полезно. Игра заставит вас сконцентрироваться и отвлечёт мозг от бесконечного разбора неприятной ситуации.

Подышите.  Замедлите дыхание, как будто собираетесь нырнуть. Повторите это упражнение 5-7 раз. Положительный эффект вас удивит - через 10 минут вы будете совершенно спокойны. 

Доделайте что-нибудь.  Любое завершённое дело поднимает настроение и снижает уровень стресса. А ведь незавершённых дел у нас горы - выбирайте и финализируйте.

Прогуляйтесь.  Энергично, под музыку в наушниках или под собственное пение. Достаточно несколько раз обойти дом или офис, и ваше настроение изменится. Лучше, конечно, гулять или заниматься спортом регулярно: физические нагрузки снижают уровень стресса.

Опишите событие.  Как говорится, бумага всё стерпит, и ваш стресс тоже. Выплесните негативные эмоции на бумагу, только запишите всё ручкой, а не с помощью клавиатуры. С каждой строчкой вам будет становиться легче.

Понюхайте лимон.  За 15 минут такой ароматерапии нормализуются сердцебиение и давление, уровень стресса снизится автоматически.

Войдите в состояние потока.  Начните решать какую-то сложную задачу, только одну, а не сто одновременно. Погрузитесь в неё хотя бы на час, и сами не заметите, как выйдете из стрессового состояния.

Уйдите со сцены.  Представьте, что вы не главный герой неприятной ситуации, а всего лишь зритель. Всё покажется менее важным и неразрешимым.

Поблагодарите.  Кого? Всё равно - например, соседа, который подождал вас в лифте с утра, или... хорошую погоду. Когда вы испытываете благодарность, ваши эмоции переключаются с негативных на позитивные. Вы улыбаетесь - стресс отступает.

Посмейтесь.  Просто так, без причины. Вспомните какой-нибудь забавный эпизод и смейтесь. Можно пересказать его родным или коллегам и посмеяться вместе. Только искренне, от души. 5 минут - и стресс как рукой сняло.


Просмотров: 96

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 755
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 7 408
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 9 198
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 11 228
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 6 683
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 10 786
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 7 890
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 4 960
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 4 910
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 7 272
Безответная любовь: как бороться?