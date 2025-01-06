Стоп-стресс. 10 способов быстро успокоиться

Способов справиться со стрессом или вообще не входить в это деструктивное состояние довольно много. Вам в помощь несколько действительно работающих техник, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Поиграйте. В любую игру на смартфоне или в компьютере, соберите пазл или разгадайте судоку. Иногда это вредно, а сейчас полезно. Игра заставит вас сконцентрироваться и отвлечёт мозг от бесконечного разбора неприятной ситуации.

Подышите. Замедлите дыхание, как будто собираетесь нырнуть. Повторите это упражнение 5-7 раз. Положительный эффект вас удивит - через 10 минут вы будете совершенно спокойны.

Доделайте что-нибудь. Любое завершённое дело поднимает настроение и снижает уровень стресса. А ведь незавершённых дел у нас горы - выбирайте и финализируйте.

Прогуляйтесь. Энергично, под музыку в наушниках или под собственное пение. Достаточно несколько раз обойти дом или офис, и ваше настроение изменится. Лучше, конечно, гулять или заниматься спортом регулярно: физические нагрузки снижают уровень стресса.

Опишите событие. Как говорится, бумага всё стерпит, и ваш стресс тоже. Выплесните негативные эмоции на бумагу, только запишите всё ручкой, а не с помощью клавиатуры. С каждой строчкой вам будет становиться легче.

Понюхайте лимон. За 15 минут такой ароматерапии нормализуются сердцебиение и давление, уровень стресса снизится автоматически.

Войдите в состояние потока. Начните решать какую-то сложную задачу, только одну, а не сто одновременно. Погрузитесь в неё хотя бы на час, и сами не заметите, как выйдете из стрессового состояния.

Уйдите со сцены. Представьте, что вы не главный герой неприятной ситуации, а всего лишь зритель. Всё покажется менее важным и неразрешимым.

Поблагодарите. Кого? Всё равно - например, соседа, который подождал вас в лифте с утра, или... хорошую погоду. Когда вы испытываете благодарность, ваши эмоции переключаются с негативных на позитивные. Вы улыбаетесь - стресс отступает.

Посмейтесь. Просто так, без причины. Вспомните какой-нибудь забавный эпизод и смейтесь. Можно пересказать его родным или коллегам и посмеяться вместе. Только искренне, от души. 5 минут - и стресс как рукой сняло.