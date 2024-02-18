Женщины тяжелее мужчин переносят разрыв отношений

Женщины в возрасте 50-70 лет переносят развод тяжелее, чем мужчины. Об этом свидетельствует более длительный прием ими препаратов для лечение депрессии. К такому выводу пришли исследователи из Чунцинского медицинского университета в Китае. Результаты опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health (JECH), передает Day.Az.

Исследователи сосредоточились на отслеживании характера употребления антидепрессантов людьми из Финляндии в возрасте от 50 до 70 лет в период с 1996 по 2018 год. Всего в исследовании приняли участие 228 644 человека. Отмечается, что 85 031 (37%) из них пережили утрату супруга, 75 009 (33%) были разведены, а 68 604 (30%) перестали жить с партнером в результате разрыва отношений.

Впоследствии 53 460 участников вступили в новые отношения через два-три года - 31 238 после разрыва отношений, 15 958 после развода и 6264 после ухода партнера из жизни.

Было обнаружено, что мужчины охотнее женщин вступали в новые отношения после разрыва или тяжелой утраты супруга. Среди представителей обоих полов уровень потребления антидепрессантов увеличился после потери партнера. Аналогичным образом, за шесть месяцев до развода частота использования таких препаратов увеличилась у обоих полов - на 5% у мужчин; на 7% у женщин.

Отмечается, что женщины, пережившие разрыв отношений, значительно (на 6%) увеличили потребление антидепрессантов в течение четырех лет, предшествовавших этому событию. Мужчины также стали чаще (на 3%) применять такие препараты, но в гораздо меньшей степени, чем женщины.

В течение года после развода или расставания потребление антидепрессантов мужчинами вернулось к уровню, который был за 12 месяцев до окончания отношений. Однако у женщин через год частота использования таких лекарств лишь незначительно снизилась.

Исследователи предположили, что женщины могут брать на себя больше ответственности за управление межличностными отношениями, что может негативно сказаться на их психическом здоровье.