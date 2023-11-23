23 ноября 2023

23 ноября 2023 11:00

Психологи выяснили, на что готовы идти женщины из-за ревности

Канадские психологи из Университета Ниписсинга экспериментально доказали, что чувство ревности с высокой вероятностью побуждает женщин вкладываться в собственную внешность через косметические процедуры, средства для снижения веса и пластическую хирургию. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychology (EVP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Удержание партнера - это акт сохранения отношений посредством различных манипуляций. Улучшение внешнего вида может быть одним из способов удержать партнера, и эти усилия могут варьироваться от выбора одежды до более преобразующих мер, таких как косметическая хирургия. Примечательно, что женщины в серьезных отношениях более склонны к улучшению внешнего вида для удержания партнера по сравнению с женщинами в менее серьезных отношениях.

Исследователи изучили роль ревности в улучшении внешности, принимая во внимание зависть - тесно связанную, но отдельную эмоцию. Ревность, в основе которой лежит угроза потери ценных отношений, отличается от зависти, которая вращается вокруг чувства неполноценности по сравнению с качествами или ресурсами других.

Ученые отобрали 189 девушек со средним возрастом в 20 лет. Из них около половины состояли в продолжительных отношениях сроком не менее одного года. Участницы прошли различные тесты, отражающие когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты ревности и зависти.

Исследование показало, что зависть остается значимым предиктором (прогнозирующим фактором) различных моделей поведения, направленным на улучшение внешности, за исключением расходов на внешний вид и использования косметики для лица.

Ревность, в свою очередь, оказалась предиктором позитивного отношения к косметической хирургии, прогнозирования расходов, готовности использовать таблетки для похудения и посещение солярия, но не косметики для лица.

По словам ученых, их исследование впервые статистически продемонстрировало взаимосвязь между завистью и ревностью в поведении женщин.


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